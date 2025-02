video suggerito

Wanda Nara chiede a Icardi 500mila euro al mese di mantenimento: "Cifra in linea con il suo stile di vita" Proseguono le diatribe tra Wanda Nara e Mauro Icardi sul divorzio. Come riportato dal Corriere, la showgirl argentina avrebbe chiesto al suo ormai ex marito un assegno di mantenimento da 500mila euro. La cifra sarebbe in linea al suo stile di vita, "che contempla il noleggio del jet privato come unica soluzione di trasporto".

A cura di Sara Leombruno

L'11 marzo a Milano si terrà la prima udienza del divorzio tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Dopo 11 anni di matrimonio e due figlie – Francesca e Isabella – il calciatore e la showgirl si diranno definitivamente addio. La diatriba sulla separazione, però, non finisce qui: come riportato dal Corriere, lei avrebbe chiesto al suo ormai ex marito un assegno di mantenimento da 500mila euro.

La prima udienza del divorzio

Come anticipato, il contenzioso legale per il divorzio avrà luogo a Milano, l'11 marzo. L’attaccante verrà accompagnato dall’avvocato Valeria De Vellis, per presenziare alla prima udienza di separazione dalla nota show girl, nonché sua ex agente. Attualmente, il calciatore ha una storia con China Suarez, la donna che aveva scatenato la crisi matrimoniale fra i coniugi quando Mauro vestiva la maglia del Paris Saint Germain e che ora è stabilmente al suo fianco.

L'assegno di mantenimento

Wanda Nara, invece, sta insieme a L Gante, e sarebbe determinata nel chiedere al giudice un importo non esiguo per l'assegno di mantenimento. Fra separazione e divorzio per sé e per il mantenimento delle due bambine, Francesca e Isabella, la showgirl chiederà al centravanti "una cifra complessiva di quasi 500 mila euro al mese. Una cifra folle ma in linea con uno stile di vita che contempla il noleggio del jet privato come unica soluzione di trasporto", si legge sul Corriere. Icardi, dal canto suo, ha avviato una procedura di rimpatrio delle bambine, portate da Wanda in Argentina senza il suo permesso, ritirando loro i passaporti.