Wanda Nara denuncia Icardi dopo l'accusa di furto con la foto del conto in banca: "Chiede censura e risarcimento" Wanda Nara ha denunciato Mauro Icardi dopo la pubblicazione della foto del suo conto in banca. Ieri il calciatore ha accusato l'ex moglie di un "furto di 7milioni di euro trasferiti sul suo conto". Con una nota il legale della showgirl ha annunciato: "Presentata denuncia/querela in ordine ai reati di trattamento illecito di dati personali e diffamazione".

A cura di Gaia Martino

Wanda Nara ha denunciato Mauro Icardi. Ieri il calciatore ha pubblicato tra le sue stories di Instagram lo screen del conto in banca della sua ex moglie accusandola di un "furto di 7milioni di euro trasferiti sul suo conto personale". Dopo il racconto della showgirl sulle sue presunte relazioni sentimentali e sul tradimento del marito con China Suarez, Icardi si è vendicato spiattellando su Instagram il conto della sua ex: "Ha imparato a truffare con il suo presunto avvocato?". Proprio l'avvocato Giuseppe Di Carlo, legale di Wanda Nara, ha pubblicato una nota nella quale spiega che la showgirl ha presentato una "denuncia/querela in ordine ai reati di trattamento illecito di dati personali e diffamazione".

La denuncia di Wanda Nara

Nella nota di Giuseppe Di Carlo, legale di Wanda Nara, diffusa da La Repubblica, si legge: "In riferimento all'ingiustificata pubblicazione di dati personali e sensibili effettuata a mezzo social dal Sig. Icardi Mauro, nonché ai post palesemente diffamatori che ne sono seguiti, la Sig.ra Nara Wanda ha dato mandato al proprio legale di fiducia, avv. Giuseppe Di Carlo, di presentare, presso la competente Autorità Giudiziaria, denuncia/querela in ordine ai reati di trattamento illecito di dati personali e diffamazione". La showgirl si intende "tutelare e difendere da quanto impropriamente, arbitrariamente e imprudentemente sostenuto nei citati post, evidentemente lesivi dell'immagine, dell'onore e della reputazione della medesima, nonché censurare la immotivata diffusione di dati personali e sensibili". La nota si conclude così: "Per i fatti rappresentati, inoltre, si procederà anche in sede civile per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi".

Le parole di Mauro Icardi contro Wanda Nara

Mauro Icardi con China Suarez

Ieri Mauro Icardi attraverso le IG stories ha accusato l'ex moglie di un furto di 7milioni di euro, "trasferiti sul suo conto personale". A corredo dello screen del conto in banca di Wanda Nara, ha scritto: "Sono solo io, o la situazione si sta ribaltando? Non c'è da stupirsi che l'altra parte sia un po' irritata. Lascia perdere, Wanda, tanta gelosia, tanto risentimento, tanta invidia. Rispetta la mia nuova compagna, la mia futura moglie". Il calciatore ha così continuato, spiegando di aver "trovato un'altra prova" che la incastrerebbe riguardo una grossa cifra "rubata e trasferita sul suo conto personale". "Mentre camminavo qui intorno guardando il mio telefono, ho trovato un'altra prova… Ovviamente, il furto di 7 milioni trasferiti sul suo conto personale è stato segnalato in Italia. Potrebbe essere che, sapendo che ho le prove di tutto, abbia chiesto al tribunale di confiscarmi il telefono? (Me l'hanno già restituito comunque, non gli è servito a niente) Ha imparato a truffare come il suo presunto "avvocato"?", ha concluso.

