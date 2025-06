Wanda Nara svela la verità sulla presunta relazione con Hakimi: “Mi sto divertendo così”

video suggerito

Wanda Nara fa chiarezza sulla presunta relazione con il calciatore Hakimi del Paris Saint Germain. Nelle ultime settimane, infatti, la showgirl era stata accostata allo sportivo dopo la disputa legale in corso con Mauro Icardi e la fine della relazione con L-Gante, ma adesso è intervenuta personalmente per smentire le voci sul suo conto: "Sono single, mi sto divertendo così. Non mi piace trovarmi coinvolta in situazioni inappropriate".

Le parole di Wanda Nara sul presunto flirt con Hakimi

Direttamente da Ibiza, dove si trova in questi giorni, Wanda Nara ha rilasciato un'intervista al noto programma televisivo argentino LAM. La soubrette ha smentito le voci che la vedevano coinvolta in una relazione sentimentale con il calciatore: "Non sto con Hakimi – ha detto, ridendo – Rido perché ogni giorno esce una nuova persona, un sacco di nomi". L'ex manager sportiva ha dichiarato di essere single:

Mi sto divertendo così. Non mi piace trovarmi coinvolta in situazioni inappropriate. Non mi impegnerei mai con qualcuno che ha una relazione. Lo fanno per ferirmi o farmi del male.

Nara ha anche chiarito il motivo per cui era presente allo stadio in occasione della finale di Champions League, a Monaco di Baviera, che ha conferito la vittoria al Paris Saint Germain: "Ho un ottimo rapporto con le persone del PSG".

La liaison con Keita Baldé

Wanda Nara ha anche menzionato la sua liaison con Keita Baldé, chiarendo che la loro storia è cominciata solo dopo il tradimento del suo ex marito Icardi con China Suarez. "Le date sono sulle telecamere, è successo dopo", ha detto, in riferimento al fatto che il suo ex scoperto quanto successo tra loro solo guardando le telecamere di sorveglianza della loro casa a Milano. Dopo la loro relazione extraconiugale, però, il giocatore è tornato insieme a Simona Guatieri.