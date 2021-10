La telefonata di Wanda Nara a Maxi Lopez: gli racconta tutto e lo implora di correre a Parigi Chi l’avrebbe mai detto che proprio Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara dal quale Mauro Icardi aveva ereditato la moglie 7 anni fa, sarebbe ricomparso nel drammone della crisi coniugale della showgirl argentina interpretando un personaggio completamente diverso. Ed invece eccolo con un ruolo nuovo nella sceneggiatura…

A cura di Paolo Fiorenza

La vicenda privata e tuttavia pubblica – per come è stata spiattellata senza giri di parole sui social – tra Mauro Icardi e Wanda Nara ha assunto col passare dei giorni e col diffondersi di ulteriori dettagli i contorni di uno sceneggiato in cui i colpi di scena si susseguono ripetutamente. E come nelle migliori soap opera si rivedono in azione, anche dopo mesi o anni, attori che si pensava avessero dato tutto alla storia ed invece rispuntano con un nuovo taglio dato al personaggio.

Nel drammone della gelosia in salsa argentina, con un matrimonio che vacilla pericolosamente nonostante i tentativi di Icardi di recuperare il rapporto, irrompe adesso uno dei primi protagonisti della vicenda, quel Maxi Lopez dal quale l'attaccante del PSG aveva ereditato nel 2014 la moglie in mezzo a mille pettegolezzi ed accuse reciproche. Negli anni successivi la relazione tra Wanda e Maxi è stata tesa a dire poco, ma la crisi devastante del legame con Icardi ha riportato in auge l'ex attaccante di Catania e Milan. Secondo quanto svela infatti il programma argentino ‘Los ángeles de la mañana', Wanda Nara – appena resasi conto della sbandata del marito e qualche giorno prima di volare a Milano con le sue due figlie – ha chiamato Maxi Lopez, che vive a Londra, e gli ha parlato della situazione.

Il suo ex marito ha risposto presente ed ha preso un volo per Parigi per stare con i suoi tre figli maschi, offrendosi perfino di fare da babysitter alle due piccole Francesca e Isabella, figlie di Maurito e Wanda. La showgirl tuttavia lo ha ringraziato per il gesto e gli ha detto che sarebbe andata nella sua casa milanese con le due bambine. Ecco dunque spiegata la presenza del 37enne argentino nella capitale francese già da qualche giorno, una presenza abbondantemente documentata sul suo profilo Instagram, con numerose foto che lo ritraggono assieme ai tre figli maschi, impegnato a fare il padre full time, tra scuola calcio e cene familiari in cui compare anche la sua compagna Daniela Christiansson.

Ieri mattina tuttavia, ovvero al culmine della crisi tra Icardi e Wanda, Maxi Lopez ha pubblicato una storia su Instagram in cui lo si vede accompagnare a scuola anche le due figlie di Maurito, assieme ai loro fratellini. Insomma, a quanto pare, la generosa offerta del suo ex marito alla fine è stata accolta da una Wanda ‘assediata' tra le mura domestiche dal disperato tentativo di Icardi di riappacificarsi. Meglio che respirino aria meno tossica, assieme a qualcuno che una volta recitava la parte del cattivo. La vita a volte presenta il conto oltre ogni immaginazione.