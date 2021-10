Icardi incastrato da Wanda Nara grazie ad un investigatore privato: hackerato il cellulare Il matrimonio tra Mauro Icardi e Wanda Nara sta andando a rotoli dopo la scoperta della sua infedeltà da parte della moglie: in Argentina ne sono certi ed assicurano che la showgirl già avrebbe chiesto il divorzio dall’attaccante del PSG. Wanda avrebbe incastrato Icardi grazie all’opera di un investigatore privato, assoldato allo scopo.

A cura di Paolo Fiorenza

Col passare delle ore emerge con sempre maggiore chiarezza che le foto postate da Mauro Icardi domenica sera, dopo essersi fiondato a Milano per chiedere perdono alla moglie Wanda Nara e tornare assieme, erano una visione unilaterale di una pace che appare invece lontanissima, come ha fatto intendere chiaramente la showgirl col suo messaggio mattutino senza anello al dito: "Preferisco la mia mano così". In Argentina vanno oltre ed annunciano che Wanda avrebbe già chiesto il divorzio dall'attaccante del PSG.

TV, radio e siti stanno saccheggiando la vicenda ed ogni ora che passa saltano fuori sempre più particolari che scendono nei dettagli del rapporto che – secondo le testimonianze – si stava intrecciando tra Icardi e la modella Eugenia ‘China' Suarez, 29enne che avrebbe fatto perdere la testa al giocatore ex Inter. Addirittura nel programma televisivo ‘Los ángeles de la mañana' sono stati mostrati gli screenshot delle chat tra i due presunti amanti: "Un giorno dovremo uscire io e te. In qualche parte del mondo dove non ti conoscono", dice lei maliarda, mentre lui risponde stando al gioco. Il conduttore dello show ha mostrato che si trattava di una conversazione su Telegram, strumento evidentemente scelto dai fedifraghi perché ritenuto più sicuro del classico WhatsApp.

Credit: LAM

Ed invece… mai sottovalutare le risorse di una donna che sospetta un adulterio. Secondo quanto svelato nel programma, Wanda Nara avrebbe assoldato un investigatore privato per braccare il marito e scoprire la tresca. Il momento decisivo per svelare il tutto sarebbe stato l'hackeraggio del telefonino di Icardi, il che spiega come quelle chat abbiano cominciato a circolare, inizialmente nella cerchia delle persone più vicine alla showgirl e adesso ovunque.

"Stamattina Wanda ha chiesto il divorzio e si arrabbia ogni giorno di più. Lei è a Milano con il suo amico Kenny Palacios (il suo parrucchiere, ndr) e le sue due figlie", ha raccontato una giornalista ospite del programma, svelando poi come tutte le amiche dell'ex moglie di Maxi Lopez siano "furiose e molto arrabbiate" con Icardi. Una sarebbe arrivata a scrivergli: "Sei uno str***o, sei spazzatura". Stando a queste notizie, insomma, non sembrano esserci molti margini per una riappacificazione. Intanto l'attaccante del PSG è ovviamente preso dalla vicenda e sta tralasciando i suoi doveri col club francese: dopo aver saltato l'allenamento sia ieri che oggi, la sua convocazione per il match di Champions League contro il Lipsia è in dubbio, come ha spiegato nella conferenza di vigilia Pochettino.