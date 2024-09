video suggerito

L'arbitro Maresca accusato di aver minacciato di morte un calciatore: la denuncia dal Kuwait Il Consiglio di amministrazione del club kuwaitiano Al-Arabi avrebbe presentato una denuncia contro l'arbitro italiano Fabio Maresca, accusandolo di aver minacciato di morte un calciatore.

Il Consiglio di amministrazione dell'Al-Arabi ha presentato una denuncia presso la stazione di polizia di Adliya, capitale del Kuwait, contro l'arbitro italiano Fabio Maresca accusandolo di aver minacciato di morte il calciatore Khaled Al- Murshed.

Adnan Mahmoud Abel, membro del consiglio di amministrazione del club, ha rivelato che la denuncia era stata presentata nei confronti del fischietto italiano dopo la partita contro il Kuwait SC in seguito alle minacce di morte nei confronti del giocatore durante la partita.

L'arbitro Maresca accusato di aver minacciato di morte un calciatore in Kuwait

Adnan Mahmoud ha dichiarato sul suo account ufficiale di X: "Stiamo andando alla stazione di polizia di Adailiya per sporgere denuncia contro l'arbitro italiano della partita di oggi, che ha arbitrato la partita tra Al-Arabi e Kuwait, per aver minacciato il giocatore Khaled Al- Murshed con la frase "Ti ucciderò".

Il dirigente ha sottolineato che questa minaccia è provata da video: "Lasciamo che ciascuna parte si assuma la responsabilità di portare questo tipo di arbitri nei nostri stadi e che tutti comprendano la frase “lo sport è etica”.

Non è chiara la dinamica dell'accaduto, visto che si parla di un alterco tra il giocatore Khaled Al-Murshed e l'arbitro dopo un cartellino rosso sventolato ad un compagno dell'Al-Arabi: dopo ci sarebbe stata questa presunta minaccia ma non si sa cosa gli abbia detto in risposta il giocatore.

A riportare questa notizia è Safha1.com. La partita si è conclusa con la vittoria della Kuwait SC per 2-0 contro l' Al-Arabi nel sesto turno della Kuwait Football League: si trattava di uno scontro al vertice, visto che sono le due squadre che occupano primo e secondo posto nel torneo. Le reti sono state realizzate da Yousef Naser Al-Sulaiman e Ali Pour Dara, nella fase iniziale e in quella finale del match.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, alla Federcalcio italiana e all’AIA non è arrivato nulla dal Kuwait: non è stato inviato nemmeno il report che accompagna la prestazione di un arbitro in trasferta.