Thomas Partey accusato di stupro e aggressione sessuale su tre donne dalla Polizia inglese

Thomas Partey, ex centrocampista dell'Arsenal, è stato accusato di stupro e aggressione sessuale su tre donne dalla Polizia inglese. Il calciatore dovrà presentarsi davanti ai magistrati nel tribunale di Westminster il prossimo 5 agosto.

A cura di Vito Lamorte

Thomas Partey, ex centrocampista dell'Arsenal, è stato accusato di stupro e aggressione sessuale su tre donne dalla Polizia inglese. I reati sarebbero avvenuti tra il 2021 e il 2022, con le accuse che arrivano dopo un’indagine iniziata nel febbraio 2022 dopo la prima denuncia ricevuta dalla polizia. Il calciatore comparirà davanti al tribunale dei magistrati di Westminster martedì 5 agosto.

Nella nota della polizia inglese si legge: “Il Crown Prosecution Service ha autorizzato la Metropolitan Police Service a incriminare un uomo dopo che i detective hanno presentato un fascicolo di prove”.

Il sovrintendente detective Andy Furphy, a capo della squadra investigativa, ha dichiarato: “La nostra priorità resta fornire supporto alle donne che si sono fatte avanti. Chiediamo a chiunque sia stato coinvolto in questo caso, o abbia informazioni, di contattare il nostro team”.

In una dichiarazione ufficiale l'avvocato di Partey, Jenny Wiltshire, ha affermato: "Thomas Partey nega tutte le accuse a suo carico. Ha collaborato pienamente con la polizia e il CPS durante le indagini durate tre anni. Ora accoglie con favore l'opportunità di riabilitare finalmente il suo nome. Dato che sono attualmente in corso procedimenti legali, il mio cliente non è in grado di rilasciare ulteriori dichiarazioni".

La nota del Crown Prosecution Service

Questa la nota ufficiale.

Il Crown Prosecution Service ha oggi autorizzato la Metropolitan Police ad accusare Thomas Partey di stupro multiplo. Partey, 32 anni, dovrà rispondere di cinque capi d'accusa di stupro e di un capo d'accusa di violenza sessuale. Le accuse riguardano tre donne diverse che hanno denunciato episodi avvenuti tra il 2021 e il 2022. Partey comparirà davanti alla Westminster Magistrates Court martedì 5 agosto 2025.

Thomas Partey accusato di stupro e aggressione sessuale da tre donne diverse

Il centrocampista ghanese, che non ha trovato l'accordo per il rinnovo con l'Arsenal e ora è svincolato, è stato accusato di stupro e aggressione sessuale da tre donne diverse. Questi sono i capi d'imputazione contestati al calciatore:

due accuse di stupro riguardano una donna;

tre accuse di stupro riguardano una seconda donna;

un'accusa di aggressione sessuale riguarda una terza donna.