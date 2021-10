Icardi e Wanda Nara di nuovo insieme: la pace arriva a Milano con il permesso del PSG La tempesta è durata poco. Mauro Icardi e Wanda Nara hanno fatto pace. Wanda Nara era tornata a Milano con le due figlie in mattinata, Icardi ha chiesto un permesso e l’ha raggiunta. Sui social è stata suggellata la pace tra Icardi e Wanda Nara, che hanno festeggiato assieme anche la festa della mamma.

A cura di Alessio Morra

Mauro Icardi e Wanda Nara hanno fatto pace, un post social suggella la ritrovata serenità tra l'attaccante del Paris Saint Germain e la sua dolce metà. Wanda Nara aveva lasciato Parigi nella mattinata di domenica ed è stata poi raggiunta a Milano da Icardi, che ha chiesto un permesso al Psg per tornare in Italia almeno per qualche ora.

Nelle ultime ventiquattro ore Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati con prepotenza protagonisti. L'argentina con un post social, sabato sera, ha confermato le indiscrezioni degli ultimi giorni che parlavano di crisi matrimoniale, con annesso (presunto) tradimento subito da Wanda Nara. Mentre domenica mattina sempre su Instagram ha postato delle foto in cui la si vedeva nuovamente a Milano, e a corredo aveva scritto. "Grazie ai miei figli che mi rendono la madre più orgogliosa del mondo". Successivamente si è detto che Icardi aveva preso molto male la partenza di moglie e figlie.

Doveva fare qualcosa, non voleva perdere Wanda Nara e ha capito che l'unica cosa che poteva fare era raggiungerla, ma per farlo aveva bisogno dell'aiuto del Paris Saint Germain, che tra un paio di giorni giocherà in Champions e si sta preparando per la sfida al Lipsia. Icardi ha chiesto un permesso per motivi familiari, che gli è stato prontamente accordato, e così è volato a Milano. E in Italia è tornato l'amore, Maurito e Wanda hanno fatto pace, e hanno mostrato la loro ritrovata unione sui social, prima postando una foto assieme e poi Icardi ha fatto gli auguri a Wanda Nara per la festa della mamma (che oggi si festeggia in Argentina). Pace fatta e lunedì il bomber potrà tornare, con maggiore serenità, a Parigi e tornerà ad allenarsi con i compagni di squadra.