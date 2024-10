video suggerito

Gabbia si prepara a diventare il prossimo leader del Milan: nuovo contratto e stipendio raddoppiato Il Milan è molto vicino all’accordo sul rinnovo del contratto di Matteo Gabbia. L’eroe del derby è pronto a diventare il nuovo leader dei rossoneri con stipendio raddoppiato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Matteo Gabbia sta vivendo un momento magico in questo inizio di stagione. Il difensore centrale del Milan è stato protagonista del gol vittoria arrivato nel primo derby di stagione contro l'Inter facendo impazzire il popolo del Diavolo. Arrivato in punta di piedi alla corte del Milan a gennaio 2024 risolvendo anticipatamente l'accordo di prestito del giocatore col Villarreal, Gabbia si è guadagnato sempre di più la stima del popolo rossonero, della società e della squadra tanto da diventare ora uno degli elementi più positivi nonostante l'andamento altalenante del Milan.

Prestazioni che gli hanno anche fatto guadagnare la convocazione con l'Italia di Luciano Spalletti per le partite di Nations League contro Belgio e Israele e che ora hanno portato il club rossonero a blindarlo con un rinnovo. Secondo Sky Sport, Matteo Gabbia dovrebbe firmare un nuovo contratto con il club fino a giugno 2029, più opzione per la stagione successiva. Un qualcosa di inimmaginabile fino a 12 mesi fa per l'eroe del derby a cui spetterebbe chiaramente anche un nuovo ingaggio che dovrebbe essere raddoppiato rispetto a quanto percepisce attualmente.

Matteo Gabbia durante il ritiro con l'Italia a Coverciano.

"Il Milan mi ha chiamato, sì… Gabbia è molto contento di firmare il nuovo accordo, dobbiamo ancora parlarne", dice il suo agente Tinti nel frattempo confermando le trattative di rinnovo in fase avanzata. Dopo aver di fatto perso Kalulu che la Juventus presto riscatterà dopo l'ottimo impatto in rossonero, il Milan ha pensato bene, evidentemente, di muoversi in anticipo per blindare il giocatore e costruire attorno a lui una nuova difesa facendo di Gabbia di fatto il leader del Milan futuro. E chissà se per lui, milanista da sempre, ci sarà anche la fascia da capitano ad aspettarlo.

Per Gabbia il sogno di indossare magari anche la fascia da capitano in futuro

Quella stessa fascia che Gabbia potrebbe già indossare al rientro dopo la sosta contro l'Udinese per via delle assenze per squalifica di Theo Hernandez e Calabria per infortunio. Attualmente Gabbia con i bonus supera abbondantemente il milione di euro come ingaggio ma con il nuovo accordo, oltre a vedere raddoppiata questa cifra, sarebbe anche il primo milanista ad entrare nel nuovo decennio, quindi in rossonero almeno fino a 31 anni, considerando che il prossimo 21 ottobre festeggerà il suo 25esimo compleanno.