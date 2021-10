Icardi, post con Wanda nudi nel letto: “Di notte vieni a chiedere perdono”. Poi cancella tutto Ennesimo capitolo nel drammone della crisi matrimoniale tra Mauro Icardi e Wanda Nara: l’attaccante del PSG ha voluto mostrare a tutti di aver segnato un punto a proprio favore postando una foto inequivocabile che ritrae la coppia nuda a letto in un momento di intimità. Poi nella notte succede di tutto…

A cura di Paolo Fiorenza

Il sussulto del maschio alfa: dopo giorni di prostrazione, zerbinaggio ed umiliante sottomissione per ottenere il perdono della sua amata Wanda Nara, Mauro Icardi non resiste e nella notte decide di rendere noto al mondo che l'ultima puntata del drammone sentimentale che ha messo in standby la sua carriera calcistica lo vede vincitore, ammesso che in una vicenda così – con figli piccoli in mezzo – ci siano vincitori. Icardi ha infatti postato una foto intima con la moglie che lascia poco spazio ad interpretazioni diverse da quello che si vede: i due sono insieme a letto, avvinti nudi l'uno all'altra, con la mano di lei che scivola nella sua biancheria intima.

A corredo dello scatto, l'attaccante del PSG ha scritto un messaggio altrettanto eloquente per chi non avesse capito: "Quando sei in ‘mood single' su Instagram ma di notte vieni a chiedere perdono!". Poi taggando la moglie: "Dove siamo Wanda Icardi? Non mi è chiaro". E faccine di rivincita a completare il tutto. Insomma, mentre Wanda fa la sostenuta nei suoi post, comportandosi da single e non citando mai Icardi – al punto che fino a ieri in Argentina erano sicuri che fossero separati in casa e lei fosse irremovibile nella decisione di chiedere il divorzio – ecco che Maurito dimostra che le cose non stanno esattamente così e che il punto tenuto da sua moglie è crollato sotto le lenzuola. Di più: sarebbe lei dalla parte del torto, visto che è "venuta a chiedere perdono".

Quella che voleva essere la prova della riappacificazione, dopo l'esplosione della crisi della coppia sabato scorso in seguito alla scoperta dei messaggi bollenti tra Icardi e la ‘China' Suarez da parte di Wanda, si è trasformata tuttavia in un altro motivo di tensione tra i due – o quanto meno nell'ennesimo momento poco chiaro di questa vicenda – visto che poco dopo dal profilo Instagram di Icardi è sparita la storia in questione, così come un'altra successiva in cui il giocatore, evidentemente soddisfatto di aver ristabilito i ruoli all'interno del matrimonio, augurava buona notte a tutti.

E poiché – come si è saputo quando sono emersi i dettagli dell'inizio della crisi tra i due – anche Wanda avrebbe la password dei profili social del marito, non si può sapere chi dei due abbia cancellato tutto, così come chi abbia successivamente defollowato Wanda dall'Instagram di Icardi, che adesso non segue più nessuno, dopo che tra gli atti di espiazione compiuti nei giorni scorsi c'era stato appunto quello di cancellare tutti gli altri profili seguiti tranne quello della moglie. In tutto ciò, il PSG domenica sera gioca a Marsiglia: già, perché Icardi a 28 anni sarebbe ancora uno degli attaccanti più forti in circolazione.