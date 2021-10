“Ti vedo lontana, sei strana”: Icardi aveva un sospetto su Wanda, è stato l’inizio della fine Mauro Icardi e Wanda Nara sono tornati a Parigi, ma “non dormono assieme, la casa è grande”. Lui è riuscito a salire assieme a lei sull’aereo che da Milano li ha riportati in Francia con una minaccia cui Wanda si è piegata. Intanto spuntano tutti i dettagli su quel burrascoso sabato a casa Icardi: l’attaccante del PSG ha commesso un errore fatale.

A cura di Paolo Fiorenza

Mauro Icardi è distrutto ed in questo momento non è in grado di tirare calci ad un pallone: la sua assenza nel match di Champions League tra il PSG e il Lipsia è un atto di umana pietà da parte di club e allenatore nei confronti di un uomo impegnato con tutte le proprie forze a giocare tutt'altra partita: salvare il suo matrimonio dopo essere stato scoperto a trescare con un'altra donna. Partita difficile, secondo alcuni impossibile: in Argentina giurano che Wanda Nara abbia già chiesto il divorzio e sia pronta a mettere le mani su un patrimonio stimato in 60 milioni.

In mezzo a tante voci, la certezza ad ora è che entrambi hanno fatto ritorno a Parigi, dopo che lui era corso all'inseguimento di lei, fuggita a Milano domenica scorsa portandosi dietro le due figlie piccole. Il post di Icardi di domenica sera in cui li si vedeva assieme era soltanto una sua speranza più che un'avvenuta riconquista, come poi avrebbe chiarito la showgirl l'indomani mostrando con soddisfazione la propria mano senza anello nuziale. Cosa sia successo poi lunedì lo racconta Yanina Latorre, giornalista argentina che ha un filo diretto con Wanda: "Sono tornati insieme sull'aereo da Milano a Parigi, perché altrimenti lui non sarebbe tornato – ha detto al programma TV ‘Los Angeles de la Mañana' – Era irremovibile, se lei non fosse tornata in Francia non lo avrebbe fatto neanche lui, che aveva un impegno col PSG, doveva presentarsi ad allenarsi (impegno poi disatteso comunque, ndr). È fermamente convinto che se non tornano insieme lui non giocherà più e se non si presenta al lavoro la responsabile è Wanda, perché hanno firmato un contratto ciascuno. Lei riceve uno stipendio a parte ed è bene che in questo momento si occupi di questo aspetto, è il suo lavoro".

Icardi dunque starebbe usando il contratto col PSG e la sua carriera di calciatore come disperato appiglio per tenere annodato il filo con la moglie, che è diventata sua agente nel 2015, con reciproca soddisfazione (ed introiti). La giornalista ha poi aggiunto altre informazioni all'attuale caotico scenario, in cui vita privata e professionale sono intrecciate in maniera indissolubile: "Lo hanno chiamato perché stanno giocando la Champions League, doveva andare in panchina (poi dopo l'infortunio di Neymar sarebbe stato titolare, ndr) ma lo hanno chiamato comunque, lui ha detto sì e poi non si è presentato. È molto grave che un giocatore non risponda alla convocazione. La società, il presidente e l'allenatore li stanno chiamando entrambi e nessuno dei due risponde al telefono".

Tornati a Parigi, "oggi sono separati, la casa è grande, non dormono insieme", ha raccontato la giornalista. Secondo quanto ha svelato, tutto è iniziato sabato quando è stato Icardi a diffidare dell'atteggiamento della moglie: "Ti vedo lontana, sei strana". È stato un errore colossale e l'inizio della fine. Il 28enne attaccante si è fatto dare il telefono di lei, chiedendo le password dei suoi account social e controllando conversazioni e messaggi privati. A quel punto Wanda gli ha chiesto il motivo di tutte quelle domande ed a sua volta si è fatta consegnare lo smartphone del marito, scovando su Telegram le chat incriminate con la 29enne modella argentina Eugenia ‘China' Suarez, memorizzata con le iniziali CS, in cui lei lo invitava esplicitamente ad incontrarsi lontano da occhi indiscreti per approfondire il discorso. In questa versione dei fatti, il cellulare di Icardi dunque non sarebbe stato hackerato, come inizialmente rivelato.

Wanda ha chiesto subito spiegazioni ad Icardi, il calciatore si è scusato e le ha assicurato che era stato solo uno scambio di messaggi, che non si erano mai visti da soli e non avevano avuto alcun rapporto fisico. "È stato solo un flirt", sarebbero state le parole dell'ex interista, che evidentemente mai pensava che per quella ‘sola' colpa sarebbe stato piantato in asso con una scenata mondiale. Foto di lei da Madrid, foto di lui agli allenamenti, lei che che arriva a chiedergli se è ancora innamorato di Wanda, lui che sta al gioco ma nulla più, almeno nella sua versione dei fatti. "Le bambine non sanno niente, lei non ha urlato, non ha fatto storie, non ha lanciato i telefoni. Lui è molto depresso, non smette di piangere. Lei è posseduta dal diavolo tanto è furiosa. Oggi si considera single", è la fotografia dell'attuale situazione. Lui farà di tutto per farle cambiare idea: ma è dura.