video suggerito

Cosa sta succedendo tra l’Inter e Pavard: gioca a padel da infortunato e la foto finisce sui social Benjamin Pavard crea un nuovo caso all’Inter. Sui social spunta una sua foto in cui appare con Theo Hernandez in vacanza dopo aver giocato a padel. Il difensore francese era ufficialmente infortunato. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo sfogo in diretta tv di Lautaro Martinez dopo l'eliminazione dell'Inter dal Mondiale per Club contro il Fluminense e quello successivo del presidente Marotta sulla questione Calhanoglu ha creato un caos totale in casa nerazzurra. A questi si è aggiunto in queste ore anche il caso Benjamin Pavard. Il difensore ex Bayern Monaco ha preso parte solo alla prima partita della fase a gironi dell'Inter contro Monterrey per poi arrendersi al minuto 58 e lasciare il campo per il riacutizzarsi di un problema alla caviglia riportato nel finale di stagione. Pavard non era riuscito a scendere in campo nelle successive tre sfide dei nerazzurri tanto da portare il club a rispedirlo in Italia, a Milano, per sottoporsi alle cure del caso. Detto ciò però sui social nei giorni scorsi è stata pubblicata una foto che ha fatto infuriare società e tifosi.

Pavard in vacanza in Sardegna insieme al connazionale Theo Hernandez si è fatto fotografare dopo aver giocato una partita di padel. Uno scatto che non è piaciuto ai sostenitori nerazzurri ed evidentemente nemmeno alla società che potrebbe anche convocarlo per una ramanzina. Il giocatore era di fatto ufficialmente infortunato e per questo ha fatto strano averlo visto a torso nudo in campo dopo una partita di padel. Un caso scoppiato in un momento sicuramente non facile per la società nerazzurra che prima del rompete le righe ha avuto una riunione con Chivu e la squadra per capire cosa fosse accaduto.

Pavard durante gli allenamenti nel ritiro dell’Inter al Mondiale per Club.

Di certo Pavard si sta portando dietro questo problema alla caviglia ormai da diverso tempo. Anche nella finale di Champions League persa contro il PSG il difensore francese è uscito al minuto 53. Il recupero in vista del Mondiale per Club ha fatto ben sperare prima di essere stato costretto poi a sventolare definitivamente bandiera bianca dopo l'esordio nel nuovissimo torneo organizzato dalla FIFA. Di certo Chivu avrà il suo bel lavoro da fare in queste settimane prima del raduno ufficiale dei nerazzurri i quali dovranno necessariamente chiarirsi l'uno con l'altro prima di dare il via alla nuova stagione.

Pavard sostituito contro il Monterrey per infortunio.

Lo sfogo di Lautaro che ha dato il via al caos in casa Inter

Lautaro ha dato il via alle tensioni in casa Inter dopo lo sfogo in diretta tv che sembrava diretto a Calhanoglu ma forse anche a qualche altro componente dello spogliatoio nerazzurro. Nel frattempo a seguito di problemi e infortuni nel corso del Mondiale per Club l'Inter aveva perso oltre a Pavard e lo stesso Calhanoglu anche Frattesi e Bisseck. Di certo situazioni che, sommate alla stanchezza per una stagione più che dolorante, hanno portato il capitano dell'Inter ad esporsi in prima persona per esprimere tutto il suo malumore in quel momento.