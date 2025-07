Il cognato di Verstappen svela con chi correrà Max nella F1 2026, poi si blocca: “Non ha ancora firmato”

Il futuro di Max Verstappen in Formula 1 potrebbe essere già scritto. A rivelarlo — forse per errore — è stato Nelson Piquet Jr., cognato del pilota Red Bull, durante un podcast in Brasile: “Nel 2026 correrà con Antonelli alla Mercedes”. Una frase che ha fatto il giro del paddock. Ma poi lo stesso Piquet Jr. corregge il tiro: “Non ha ancora firmato, ma è il passo logico”.

Tempi di transizione in casa Red Bull. Dopo l'improvviso licenziamento di Christian Horner, figura centrale nell'era d'oro del team di Milton Keynes, la squadra si ritrova senza un riferimento chiaro. Al suo posto è arrivato Laurent Mekies, ma l'impressione è che la scuderia sia in piena fase di assestamento. E mentre la MCL39 domina il campionato di Formula 1 con Piastri e Norris, il futuro di Max Verstappen appare sempre più incerto.

Il quattro volte campione del mondo, attualmente lontano dalla vetta della classifica, è al centro di insistenti voci di mercato. Toto Wolff osserva, pronto a cogliere ogni opportunità: la Mercedes vuole Verstappen per il nuovo ciclo regolamentare che scatterà nel 2026. E ad alimentare le indiscrezioni, stavolta, è stato Nelson Piquet Jr., fratello di Kelly Piquet, attuale compagna di Max che lo ha reso da poco papà della piccola Lily.

Durante un'ospitata al podcast brasiliano Pelas Pistas, l'ex pilota F1 ha lasciato intendere più di quanto avrebbe voluto: "Ma chissà cosa succederà l'anno prossimo, quando Max correrà lì", ha detto parlando della Mercedes. Una frase che ha subito fatto drizzare le antenne al conduttore del programma, che lo ha incalzato per avere conferme.

Resosi conto della portata delle sue parole, Piquet Jr. ha provato a correggere il tiro: "Nel 2026, Max continuerà a correre in F1, questo è ovvio. Penso che prenderà una decisione sul suo futuro ad agosto. Se Max andrà alla Mercedes, il suo compagno di squadra sarà Antonelli".

Il riferimento è chiaramente a Andrea Kimi Antonelli, il giovane talento italiano al suo primo anno in Formula 1 e già sotto contratto con Mercedes. Non una semplice previsione, ma una frase che suona come una rivelazione di famiglia, vista la vicinanza tra Piquet Jr. e Verstappen. Non solo: il brasiliano ha anche lasciato intendere che tra Max e George Russell non scorra buon sangue, spiegando così perché la Mercedes sarebbe pronta a puntare su un'accoppiata inedita per il 2026.

"La Mercedes è la destinazione più logica. Ora o mai più", ha aggiunto Piquet Jr., lasciando intendere che la scelta del cognato sia più che probabile. L'indiscrezione è rimbalzata rapidamente tra i team, anche perché la scuderia di Brackley non ha ancora ufficializzato la line-up post 2025. I contratti di Russell e Antonelli scadono a fine stagione e Ola Källenius, presidente di Mercedes, avrebbe già dato il via libera per imbastire una trattativa con Verstappen.

Una situazione resa ancora più instabile dalle tensioni interne alla Red Bull, alle prese con un momento delicato sul piano tecnico e dirigenziale. Le prestazioni altalenanti della RB21, le incertezze sul nuovo motore del 2026 e il vuoto lasciato da Horner stanno spingendo Verstappen a guardarsi attorno. E la Mercedes, da mesi alla finestra, si prepara a fare la mossa decisiva.

"Non c'è nessun contratto firmato", ha ribadito Piquet Jr., ma il tono usato e i dettagli rivelati sembrano lasciare poco spazio ai dubbi: il futuro di Verstappen potrebbe già essere scritto. E se davvero nel 2026 l'olandese vestirà d'argento, con accanto Antonelli, per la Red Bull si aprirebbe un capitolo tutto da riscrivere. A meno che il licenziamento di Christian Horner che ha fatto contenti papà Jos e Helmut Marko, consumatosi dopo la registrazione del podcast in cui Nelsinho sembra aver spoilerato il futuro del quattro volte campione del mondo, non abbia cambiato le carte in tavola.