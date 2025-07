Incredibile al Tour 2025: Châteauroux diventerà “Cavendish City” per celebrare i record di Cannonball

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Benvenuti a "Cavendish City", la città di Mark Cavendish, l'asso britannico che si è appena ritirato dal ciclismo e che verrà celebrato al Tour de France 2025 in un modo del tutto particolare e inedito. Una cittadina, Châteauroux – che sarà l'arrivo della 9a tappa – ha deciso infatti di cambiare il proprio nome in omaggio al recordman assoluto di vittorie alla Grande Blouce con 35 successi complessivi: "Qui ha trionfato ben 3 volte. Glielo abbiamo detto, ne è entusiasta".

Châteauroux si trasforma in Cavendish City per l'arrivo della 9a tappa

I cartelli lungo la strada principale sono stati già posizionati e altri verranno impiantati in vista del 17 luglio quando il Tour de France 2025 farà tappa con arrivo a Châteauroux cittadina francese capoluogo dell’Indre diventata celebre grazie ai successi di Mark Cavendish che, in volata, proprio lì ha trionfato per ben tre volte. I segnali stradali e la denominazione saranno in suo onore, un'iniziativa assolutamente inedita che ha suscitato applausi e interesse: "Mark ha vinto tre volte qui da noi, ovviamente in volata" ha sottolineato il sindaco 51enne Gil Avérous, già ex ministro dello sport. "È un grande sportivo e per noi è un grande piacere celebrarlo". E così tutto il mondo in diretta sarà il benvenuto a "Cavendish City" in attesa di un'altra iniziativa che sarà epocale.

A Mark Cavendish verrà intitolata la via in cui ha trionfato al Tour

Se la segnaletica vuole essere un semplice tributo estemporaneo a Cavendish, il nome del campione inglese sarà comunque per sempre legato alla cittadina francese: gli verrà dedicata una parte della Avenue de La Châtre dove il fenomeno dell'Isola di Man ha ottenuto i successi nelle stagioni 2008, nel 2011 e nel 2021: "Ne ho parlato con lui direttamente" ha spiegato ancora Avérous, "è molto entusiasta. Lo faremo di sicuro, forse entro la fine dell'anno, a seconda della sua disponibilità da parte delle autorità".

Chi è Cavendish: il "Cannonball" umano vincitore per ben 35 volte al Tour

Mark Simon Cavendish è un ex campione di ciclismo su strada e pistard britannico oggi 40enne e ritiratosi l'anno scorso. Soprannominato "Cannonball" e "Manx Missile" per la sua straordinaria capacità negli sprint è stato uno straordinario velocista, tra i più longevi e vincenti di sempre. Professionista dal 2007 al 2024, oltre ad aver vinto un titolo mondiale in linea, tre titoli mondiali su pista nell'Americana, una Milano-Sanremo, diciassette tappe al Giro d'Italia e tre tappe alla Vuelta a España, è entrato nella storia del ciclismo ottenendo 35 successi al Tour de France e conquistando il record assoluto di vittorie.