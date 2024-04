Mbappè al centro di una lite dopo la vittoria del PSG: il difensore avversario cerca di inseguirlo

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Il PSG non ha avuto neanche il tempo di festeggiare l'accesso alla finale di Coppa di Francia dopo la vittoria per 1-0 contro il Rennes: appena dopo il fischio finale dell'arbitro è scoppiata una grande lite che ha visto come protagonista Kylian Mbappè, autore del gol decisivo arrivato al 40′. Le scintille sono scoppiate in seguito alla stretta di mano con Warmed Omari, difensore che per tutta la partita non ha risparmiato qualche colpo proibito.

Durante tutta la gara la sua marcatura sul francese non è stata delicata: più volte gli ha tirato la maglia nel tentativo di trattenerlo, lo ha strattonato ed è stato ben presente anche in modo invadente. Un comportamento che ha infastidito Mbappè, anche se alla fine della partita il suo avversario si è avvicinato per stringerli la mano e scambiare con lui due parole. È stato quello l'evento che ha scatenato la rissa.

Tre minuti dopo il triplice fischio dell'arbitro è cominciata la baraonda: dopo la stretta di mano Omari ha detto qualcosa all'attaccante, ma il brevissimo scambio lo ha fatto infuriare per qualche motivo non meglio precisato. Mentre Mbappè andava via il difensore ha tentato di inseguirlo e di affrontarlo faccia a faccia, ma un compagno di squadra lo ha trattenuto evitando che la situazione degenerasse molto velocemente. Accanto a lui si è creato un capannello di persone che hanno cercato di tenere lontani i due, come dimostrato dalle immagini riprese dagli spalti e diffuse sui social.

I giocatori del PSG si sono immediatamente radunati attorno a Mbappè, così da far proseguire la sua camminata verso gli spogliatoi senza intoppi. In verità il francese non si è scomposto, ma si è diretto verso il tunnel con molta calma e un'espressione impassibile. Omari ha cominciato a urlare e a dimenarsi per liberarsi dai suoi compagni, nel tentativo di raggiungere il suo rivale per dare inizio al confronto, ma non è riuscito a seguirlo nel tunnel. Alcuni calciatori del Rennes hanno provato a seguire le tracce di Mbappè anche all'interno dello stadio, negli spogliatoi, ma il caos cominciato in campo non ha avuto ripercussioni all'esterno.