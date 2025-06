Mbappé denuncia il PSG per tentativo di estorsione e danni morali: chiesto risarcimento milionario

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Volano stracci tra Kylian Mbappé e il Paris Saint Germain. L'attaccante francese ha denunciato il club francese e il suo presidente Nasser Al-Khelaifi per danni morali e tentativo di estorsione che ritiene di aver subito nel processo di rinnovo del suo contratto firmato nell'estate del 2023.

Il calciatore classe 1998 ha scelto di trasferirsi a parametro zero al Real Madrid al termine del suo contratto con il PSG ma prima dell'addio ci sono state molte tappe traumatiche nel rapporto tra il calciatore e il club francese: Mbappé, che era già stato avvicinato dal Real nel 2023, venne messo fuori rosa dal Paris e si tratta di una pratica lamentata anche da altri elementi, che venivano messi in disparte quando il club aveva intenzione di liberarsene.

Mbappé denuncia il PSG per tentativo di estorsione e danni morali

Nelle scorse ore l'AFP, l'agenzia di stampa francese, ha riportato la notizia della denuncia da parte di Kylian Mbappé per tentativo di estorsione e danni morali nei confronti del PSG. Due giudici istruttori sono stati incaricati di indagare sulle accuse che il calciatore ha formalizzato nella denuncia del 16 maggio scorso, lamentando anche un tentativo di estorsione legato alla firma del contratto. Nel mirino dell’attaccante c’è in particolare la cosiddetta pratica del “loft”, un isolamento forzato imposto ai giocatori dal PSG nell’estate 2023. Questa tecnica, ormai diffusa in vari club, consiste nel mettere fuori squadra determinati calciatori, una misura che ha suscitato diverse inchieste a Parigi.

Mbappé sostiene che il club, nel corso dell'estate del 2023 lo abbia escluso per isolarlo e probabilmente spingerlo ad andarsene. All'epoca si diceva esattamente il contrario, ovvero che il calciatore non volesse rinnovare perché avrebbe voluto vestire la maglia del Real ma due giudici inquirenti stanno verificando la veridicità delle accuse del giocatore. Kylian Mbappé avrebbe chiesto un risarcimento milionario.

Non sarebbe la prima volta che questi presunti atteggiamenti da parte del PSG finiscono sotto la lente d'ingrandimento dei tribunali, dato che anche l'ex-calciatrice Kheira Hamraoui ha accusato il club di averla isolata per spingerla a lasciare il club. Il sindacato dei calciatori professionisti aveva già depositato a gennaio 2024 una denuncia contro ignoti, accusando vari club di attuare questo “loft” come strategia per “massimizzare il prezzo dei trasferimenti” tramite il danneggiamento volontario dell’immagine e della condizione dei giocatori esclusi.