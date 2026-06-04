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Igli Tare indagato per riciclaggio, le notizie e le ricostruzioni: cosa sappiamo finora

Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan, è stato interrogato per oltre 6 ore sul “caso Balluku”, un’inchiesta su un giro di riciclaggio di denaro. Da “persona informata sui fatti” sarebbe passato ad indagato, essendogli stato fornito un avvocato durante l’interrogatorio.
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A cura di Alessio Pediglieri
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La Procura Speciale contro la Corruzione e la Criminalità Organizzata (SPAK) avrebbe comunicato ufficialmente a Igli Tare, ex ds del Milan, di essere stato posto sotto inchiesta nell'ambito del caso "Balluku". La conferma arriverebbe direttamente dai colleghi del sito di informazione albanese BalkanWeb, con la giornalista Klodiana Lala che avrebbe riportato come l'ex giocatore e dirigente sarebbe stato accusato di riciclaggio di denaro. Tare sarebbe stato invitato a comparire prima come semplice persona "informata sui fatti", poi durante il colloquio durato oltre 6 ore sarebbe stato raggiunto dal proprio avvocato.

Il caso Balluku: il ruolo di Igli Tare secondo gli inquirenti

La notizia del presunto coinvolgimento di Igli Tare arriva a ridosso delle evoluzioni giudiziarie del caso "Balluku" che in Albania in queste ore sta tenendo banco. La Procura Speciale ha inasprito le accuse contro l'ex vice primo ministro Belinda Balluku, accusata di irregolarità negli appalti e iscritto nell'albo degli indagati per corruzione e riciclaggio di denaro per un valore di oltre un milione di euro. Appalti assegnati in modo irregolare a un'impresa edile, che Balluku avrebbe ricevuto attraverso una tangente per una villa poi sequestrata con provvedimento della Procura Generale.

Le accuse rivolte a Tare: collaborazione con Balluku nel riciclaggio

Sempre secondo l'accusa, Igli Tare sarebbe diventato il proprietario fittizio della villa tramite un contratto firmato il 5 dicembre 2018, villa che sarebbe stata poi affittata a terzi, mentre l'effettivo utilizzo sarebbe stato riservato a Belinda Balluku.

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La SPAK avrebbe quindi formalizzato l'accusa di riciclaggio di denaro per Igli Tare con l'aggravante di essere stato "in collaborazione" con Balluku, ed è stato ufficialmente informato oggi del suo status di persona indagata per riciclaggio di denaro. Igli Tare è stato interrogato per oltre 6 ore, inizialmente da solo, ma poi è stato chiamato il suo avvocato, fatto che ha confermato che l'ex calciatore sarebbe ora anche un sospettato.

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