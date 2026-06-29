Il video che mostra cos’è successo a Bezzecchi dopo la caduta di Assen nei 30 secondi oscurati dalla MotoGP

Dopo la caduta di Marco Bezzecchi ad Assen è emerso un video che mostra cosa è successo nei circa 30 secondi non mandati in onda dalla regia MotoGP: immagini forti, pubblicabili solo dopo le notizie rassicuranti sulle condizioni del pilota Aprilia.

C'è un video, girato dagli spalti di Assen, che mostra cosa è successo a Marco Bezzecchi dopo la spaventosa caduta nella gara del GP d'Olanda della MotoGP 2026. Sono immagini forti, non mandate in onda dalla regia internazionale: che mostrano tutto ciò che è successo in quel frangente, compresi i circa 30 secondi che vanno dal taglio della sequenza ufficiale, interrotta prima dell'arrivo contro le barriere, al primo frame in cui il pilota Aprilia viene mostrato chiaramente seduto e cosciente mentre parla con i marshal.

La scelta della MotoGP di non trasmettere in diretta quella fase è comprensibile e corretta. In quel momento non c'erano ancora notizie sulle condizioni del riminese e le immagini mostravano un pilota fermo a terra, apparentemente privo di reazioni, dopo una caduta violentissima, e poi trasportato quasi inerme in barella dietro le recinzioni. Mandarle in diretta avrebbe potuto creare allarme inutile, soprattutto per chi stava guardando da casa: familiari, amici, squadra. Pensare alla famiglia di Bezzecchi davanti alla TV, costretta a vederlo immobile contro le barriere senza sapere se fosse cosciente, basta a spiegare perché la regia abbia scelto di fermarsi prima e riprendere poi, in finta diretta (in differita di qualche secondo), solo quando ha avuto la certezza che fosse cosciente.

Ora, però, il contesto è cambiato. Aprilia e MotoGP hanno comunicato che Bezzecchi, dopo il passaggio al centro medico e il trasferimento in ospedale a Groningen, è stato sottoposto a TAC ed esami radiologici che non hanno evidenziato lesioni. Il pilota è stato dichiarato idoneo alla dimissione ed è rientrato in Italia. Proprio per questo, a posteriori, quelle immagini diventano pubblicabili e soprattutto rilevanti (chi vuole visionarle le trova in fondo all'articolo).

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Perché il video della caduta di Bezzecchi ad Assen è importante

Il primo motivo è ricordare la pericolosità del motociclismo. La MotoGP è tecnologia, talento e spettacolo, ma resta uno sport in cui una perdita d'anteriore alla velocissima curva 15 di Assen può trasformarsi in pochi istanti in una rotolata nella ghiaia fino alle barriere. Il video completo rende evidente ciò che le immagini ufficiali, per scelta editoriale condivisibile, non avevano mostrato.

Il secondo motivo è sottolineare la prontezza dei soccorsi. Nel filmato si vede l'arrivo rapido dei marshal e del personale medico, che raggiungono Bezzecchi dopo l'impatto e iniziano subito ad assisterlo. È un dettaglio importante: in incidenti di questo tipo ogni secondo conta, e la macchina organizzativa del circuito ha reagito rapidamente.

Il terzo motivo riguarda la sicurezza del tracciato. Dopo la gara, Marc Marquez ha criticato il dislivello tra asfalto e ghiaia ad Assen, spiegando che già da venerdì si era detto di voler lasciare l'Olanda senza farsi male. La reale pericolosità della caduta di Bezzecchi aiuta a capire il senso di quelle parole: il problema non è solo la velocità dell'impatto, ma il modo in cui il pilota viene proiettato e continua a rotolare nella via di fuga.

Il video, dunque, non serve a trasformare l'incidente in spettacolo. Serve a capire cosa non si è visto in diretta, perché la regia ha fatto bene a non mostrarlo subito e perché, dopo le notizie rassicuranti sulle condizioni di Bezzecchi, quelle immagini possono giocare un ruolo importante nell'aprire una discussione necessaria sulla sicurezza di Assen e, più in generale, delle piste su cui corre il Motomondiale.