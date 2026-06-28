Come sta Marco Bezzecchi dopo la brutta caduta in MotoGP ad Assen: le condizioni dopo gli esami

Marco Bezzecchi sta bene dopo la brutta caduta nel GP d’Olanda della MotoGP ad Assen: TAC ed esami radiologici non hanno evidenziato lesioni. Il pilota Aprilia è stato dimesso e tornerà in Italia in serata.

Arrivano buone notizie sulle condizioni di Marco Bezzecchi dopo la brutta caduta nel GP d'Olanda della MotoGP 2026 sul circuito di Assen. Il pilota dell'Aprilia è stato sottoposto a TAC ed esami radiologici in ospedale a Groningen: gli accertamenti non hanno evidenziato lesioni. Per questo il riminese è stato dichiarato idoneo alla dimissione e tornerà a casa, in Italia, già in serata.

La caduta era avvenuta nelle prime fasi della gara, al secondo giro, alla velocissima curva 15 del TT Circuit di Assen. Bezzecchi, che stava provando a riportarsi sotto a Marc Marquez dopo una partenza non perfetta, ha perso l'anteriore della sua RS-GP ed è stato sbalzato nella via di fuga. Le immagini avevano mostrato il pilota italiano rotolare a lungo nella ghiaia fino ad arrivare a sbattere contro le barriere, in una dinamica apparsa subito molto violenta.

Era stato immediatamente soccorso dai commissari e dal personale medico del circuito. Il primo elemento rassicurante era arrivato già pochi minuti dopo: il pilota era cosciente e non mostrava problemi evidenti di mobilità. Proprio per la violenza dell'impatto e per il forte dolore accusato nella zona cervicale dopo la caduta, però, i medici avevano disposto il trasferimento all'ospedale di Groningen per esami più approfonditi.

Gli esami di Bezzecchi dopo la caduta ad Assen: nessuna lesione

Gli accertamenti nel nosocomio olandese hanno escluso conseguenze serie. TAC ed esami radiologici non hanno infatti riscontrato lesioni e Marco Bezzecchi è stato quindi dimesso. Una notizia importante dopo una caduta che, per dinamica e velocità, aveva fatto temere conseguenze ben peggiori.

Dal punto di vista sportivo resta comunque una domenica pesantissima per il riminese dell'Aprilia. Il 27enne romagnolo difatti arrivava ad Assen da leader del Mondiale e da grande protagonista del weekend, ma lo zero nella gara lunga gli è costato la vetta della classifica iridata, ora passata al compagno di squadra Jorge Martin, terzo al traguardo nel podio tutto Aprilia andato in scena nel giorno della prima vittoria in MotoGP di Ai Ogura e della sorprendente doppietta del team satellite Trackhouse con il secondo posto di Raul Fernandez.

Per lui dunque è un altro passaggio a vuoto in una fase complicata della stagione, dopo la squalifica di Brno per l'episodio con il marshal. La notizia più importante, però, resta quella arrivata dopo gli esami: il pilota italiano non ha riportato lesioni e può lasciare l'ospedale e rientrare a casa per godersi un po' di riposo prima di cominciare già a preparare il prossimo round del Motomondiale in programma al Sachsenring nel weekend del 12 luglio.