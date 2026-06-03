Paul Seixas in forma Tour de France: KOM da record sul Tourmalet, è già sfida a Pogacar

Paul Seixas non smette di far parlare di sé e così il suo ultimo primato in allenamento ha fatto subito il giro del mondo del ciclismo: ha scalato a suon di record il Col du Tourmalet, lanciando una sfida indiretta a Pogacar per il prossimo Tour de France.

Gli allenamenti in quota da parte di Paul Seixas si stanno concludendo visto che il programma del giovanissimo talento francese lo rivedrà in una competizione ufficiale il prossimo 7 giugno a poco meno di un mese dall'inizio del Tour de France, cui parteciperà per la prima volta a soli 19 anni e che sarà un formidabile banco di sfida con i migliori corridori del momento, da Pogacar ad Evenepoel, da Vingegaard a Roglic. Ma il corridore della Decathlon ha confermato di essere già in forma eccellente, scalando una delle più iconiche salite della Grande Boucle, il Col du Tourmalet come mai nessuno prima, inserendo il proprio nome nel nuovo KOM da record.

La performance da record di Seixas: sul Tourmalet stabilisce il nuovo KOM

Il giovane talento francese Paul Seixas non smette più di sorprendere, confermando di voler fare maledettamente sul serio in vista del suo primo Tour de France che correrà a soli 19 anni, sfidando non solo i migliori campioni che vi parteciperanno ma anche la maggior parte dell'opinione pubblica che lo considera troppo giovane e inesperto per tre settimane nella corsa a tappe più impegnativa al mondo. Seixas ha infatti stabilito un nuovo record di scalata sul celebre Col du Tourmalet durante una ricognizione sulle salite dei Pirenei che saranno affrontate al prossimo Tour. Il corridore della squadra Decathlon CMA CGM ha conquistato il sorprendente KOM (King of the Mountain) inserendolo nei suoi dati pubblici su Strava, superando di ben 35 secondi il precedente primato detenuto da Lenny Martinez, che era stato stabilito durante l'edizione della Grande Boucle dello scorso anno.

Il KOM da record di Paul Seixas sul segmento del Tourmalet che verrà scalato al prossimo Tour de France

La performance di Seixas è avvenuta su un tratto di 10,1 km con una pendenza media del 6,9%, partendo da Luz-Saint-Sauveur, lungo il versante occidentale del Tourmalet, che sarà proprio percorso in discesa durante il Tour de France di questo luglio. Seixas ha chiuso il segmento in 25 minuti e 25 secondi, esprimendo una potenza stimata di circa 7 watt per chilo, un dato che evidenzia la sua eccellente condizione fisica, su una delle sfide più iconiche del ciclismo mondiale e che rappresenterà la penultima salita della sesta tappa, affrontata dal versante est tramite Sainte-Marie-de-Campan in un percorso di 17 km al 7,3% di pendenza media. Anche se il KOM di Seixas è stato ottenuto dal lato opposto, ciò non ne sminuisce il valore, anzi: sottolinea preparazione e ambizioni del diciannovenne francese.

Gli allenamenti in quota di Seixas in vista del Tour: dalle Alpi ai Pirenei

Paul Seixas a soli 19 anni diventerà il più giovane corridore al Tour de France dagli ultimi 89 anni, e ci arriverà con alle spalle un 2026 da campioncino già affermato, con la vittoria al Giro dei Paesi Baschi e alla Freccia Vallone, oltre a un prestigioso secondo posto dietro al fenomeno Tadej Pogačar nella Liegi-Bastogne-Liegi. Da allora, Seixas ha pensato esclusivamente al proprio allenamento. Dopo un periodo in quota con i compagni di squadra, Seixas si è spostato sui Pirenei per studiare attentamente il percorso proprio della tappa 6 del Tour de France, ultimo banco di prova prima del suo ritorno alle gare.

Seixas al ritorno in gara: sfiderà Ayuso e Del Toro al Tour Auvergne-Rhone Alpes

Prima del suo esordio al Tour, in programma dal 4 luglio, Seixas sarà al via del Tour Auvergne-Rhone Alpes, una delle corse a tappe più importanti della stagione, che si correrà dal 7 giugno e dove lo scorso anno chiuse all'ottavo posto. Un "prologo" comunque di livello assoluto: Seixas dovrà vedersela con altri grandi protagonisti del ciclismo mondiale, come Isaac del Toro, Juan Ayuso e Oscar Onley con cui si confronterà nelle otto tappe in programma, con oltre 1.200km da percorrere e oltre 20 mila metri di dislivello complessivi.