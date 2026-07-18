Pogacar vince la 14^ tappa del Tour de France: show dello sloveno che centra il suo quarto successo

Tadej Pogacar protagonista dell’ennesima gara pazzesca al Tour de France. Lo sloveno vince anche la 14^ tappa: quarto successo per lui che si conferma leader assoluto.

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Tadej Pogacar vince la 14^ tappa del Tour de France: lo sloveno mette un'altra ipoteca sulla Grande Boucle 2026. Pogacar trionfa a Le Markstein – frazione di alta montagna con quattro grandi salite – ed è sempre più dominatore in questo Tour de France, con quattro successi di tappe. Del Toro precede Seixas in volata, leggermente più staccato Vingegaard al 4° posto. Arrivano poi Ayuso, Lipowitz ed Evenepoel che hanno ridotto lo svantaggio nel finale. La sensazione che Pogacar potesse vincere anche questa tappa era ormai chiara e la conferma si è avuta anche quando lo sloveno, a 7km dalla fine, ha staccato tutti mostrando come nessuno potesse davvero tenergli testa.

E così ecco che arriva il trionfo in solitaria dopo lo scatto sulla dura salita del Col du Haag. Nel mezzo una tappa molto movimentata contrassegnata da una lunga fuga a 6 con Carapaz che ha provato ancora a prendersi il successo prima di essere rimontato dai big nel finale. Vingegaard aveva invece provato ad attaccare Pogacar deve accontentarsi della quarta posizione dietro anche a Del Toro e a un ottimo Seixas. Per Pogacar si tratta della 125^vittoria in carriera, la 25^al Tour de France, la 17^stagionale. Buona prova anche per Davide Piganzoli che ha chiuso ventesimo al traguardo, a 5’27” da Pogacar. Il ciclista lombardo in classifica generale ora è sedicesimo a 19’15” dallo sloveno, perdendo così due posizioni. Adesso sotto con la quindicesima tappa del Tour de France, in programma tra Champagnole e il Plateau de Solaison con l'ingresso nelle Alpi.

Le prime 10 posizioni della classifica finale dopo la 14^tappa

Tadej Pogacar in 4h00'07" Isaac Del Toro +38" Paul Seixas – S.T. Jonas Vingegaard +44" Remco Evenepoel +48" Juan Ayuso +50" Florian Lipowitz – S.T. Richard Carapaz +1'18" Tobias Johannessen +1'40" Mattjas Skjelmose – S.T.

La classifica generale