Pogacar vince la 14^ tappa del Tour de France: show dello sloveno che centra il suo quarto successo
Tadej Pogacar vince la 14^ tappa del Tour de France: lo sloveno mette un'altra ipoteca sulla Grande Boucle 2026. Pogacar trionfa a Le Markstein – frazione di alta montagna con quattro grandi salite – ed è sempre più dominatore in questo Tour de France, con quattro successi di tappe. Del Toro precede Seixas in volata, leggermente più staccato Vingegaard al 4° posto. Arrivano poi Ayuso, Lipowitz ed Evenepoel che hanno ridotto lo svantaggio nel finale. La sensazione che Pogacar potesse vincere anche questa tappa era ormai chiara e la conferma si è avuta anche quando lo sloveno, a 7km dalla fine, ha staccato tutti mostrando come nessuno potesse davvero tenergli testa.
E così ecco che arriva il trionfo in solitaria dopo lo scatto sulla dura salita del Col du Haag. Nel mezzo una tappa molto movimentata contrassegnata da una lunga fuga a 6 con Carapaz che ha provato ancora a prendersi il successo prima di essere rimontato dai big nel finale. Vingegaard aveva invece provato ad attaccare Pogacar deve accontentarsi della quarta posizione dietro anche a Del Toro e a un ottimo Seixas. Per Pogacar si tratta della 125^vittoria in carriera, la 25^al Tour de France, la 17^stagionale. Buona prova anche per Davide Piganzoli che ha chiuso ventesimo al traguardo, a 5’27” da Pogacar. Il ciclista lombardo in classifica generale ora è sedicesimo a 19’15” dallo sloveno, perdendo così due posizioni. Adesso sotto con la quindicesima tappa del Tour de France, in programma tra Champagnole e il Plateau de Solaison con l'ingresso nelle Alpi.
Le prime 10 posizioni della classifica finale dopo la 14^tappa
- Tadej Pogacar in 4h00'07"
- Isaac Del Toro +38"
- Paul Seixas – S.T.
- Jonas Vingegaard +44"
- Remco Evenepoel +48"
- Juan Ayuso +50"
- Florian Lipowitz – S.T.
- Richard Carapaz +1'18"
- Tobias Johannessen +1'40"
- Mattjas Skjelmose – S.T.
La classifica generale
- Tadej Pogacar (UAE EmiratesXRG)
- Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) a 4'30'
- Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) a 5'04"
- Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) a 5'19"
- Juan Ayuso (Lidl-Trek) a 5'22"