Pogacar campione dal cuore d’oro, rende felice un bambino al Tour: è il figlio di Tim Merlier

Bellissimo epilogo a margine del successo di Tim Merlier il belga che ha vinto la 12a tappa al Tour de France, il suo 3° successo in questa edizione: la maglia gialla Tadej Pogacar ha firmato maglietta e cappellino del figlioletto del belga.

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Un momento bellissimo si è consumato a margine della dodicesima tappa del Tour. Dietro il podio, poco prima della classica premiazione di tappa, Jules Merlier, il piccolo figlio del vincitore della frazione odierna, Tim Merlier , ha incontrato il campione del mondo Tadej Pogacar. La maglia gialla ha autografato la tutina e il cappellino da corsa della Soudal Quick-Step del ragazzino, dopodiché i due si sono scambiati un pugno amichevole per poi lasciarsi fotografare in tre: Tim Merlier e Pogacar ai lati e il piccolo, spaesato, Jules, in braccio a papà, quasi inconsapevole di quanto stesse accadendo.

L'autografo di Pogacar al piccolo Jules: è il figlio di Tim Merlier

Una scena che è diventata ben presto virale e che ha riconciliato tutti al Tour de France. Ci voleva l'innocenza di un infante, nel caso il piccolo bimbo di Tim Merlier per portare un po' di sereno in una edizione in cui non sono mancate le polemiche e si stava alzando l'asticella della tensione. Nei giorni scorsi infatti, Pogacar e la sua UAE erano stati fischiati dal pubblico francese che ne contestava la eccessiva supremazia e pochi istanti prima, la volata era stata coinvolta in una terribile caduta a 350 metri dall'arrivo con Gaviria che ha trascinato a sé mezza dozzina di colleghi.

Pogacar aiuta i corridori caduti a rialzarsi: "Spiace vedere queste cose"

Pogacar è stato però artefice di un doppio gesto che sicuramente è stato apprezzato dal grandissimo pubblico del Tour de France. Oltre a rendersi disponibile per far felice il piccolo Jules, con tanto di strette di mano e sorrisi anche da parte di papà Tim, lo stesso Pogacar è stato visto aiutare alcuni corridori caduti. La scivolata fatale di Gaviria ha infatti spaccato in due il plotone, rendendo quasi impossibile a chi seguiva, di proseguire. Tra questi proprio la maglia gialla che è sceso dalla bici e ha aiutato un paio di corridori a rimettersi in sella. Un gesto che è poi seguito alle parole dello sloveno, preoccupato per le conseguenze della caduta: "Spero che tutti stiano bene, è un peccato quando succedono queste cose. Era una giornata comunque tranquilla".

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Tim Merlier e il piccolo Jules: "Dov'è Spiderman?"

Dopo la vittoria di tappa, Tim Merlier ha anche spiegato il perché della presenza del piccolo figlio accompagnato dalla fidanzata del belga, Cameron Vandenbroucke: sapeva che lo aspettavano all'arrivo e tutto questo gli ha dato una "Motivazione extra. È ancora piccolo, ma credo che si ricorderà di questo in futuro". Cameron Vandenbroucke ha parlato di "immagini meravigliose da conservare per dopo. La prima cosa che mi ha chiesto dopo che gli ho detto che papà aveva vinto è stata: dov'è Spiderman?", ha detto Vandenbroucke ridendo. "Non se ne rende ancora pienamente conto, ma queste sono immagini meravigliose da conservare e fargliele rivivere quando sarà un po' più grande."