Tra Wanda e Icardi è finita, l’ultima scoperta in alcune mail anonime: “Non vuole più saperne” Perché si è scatenata la rabbia di Wanda Nara? È davvero finita con Mauro Icardi? Una serie di indizi poi divenute prove schiaccianti, verificate, del tradimento (finora solo presunto) ha dato la spallata decisiva al rapporto matrimoniale in crisi. Alcune e-mail anonime e verificate hanno consentito alla donna di scoprire tutto.

Una serie di e-mail anonime aveva messo Wanda Nara in guardia. In quei messaggi c'era scritto tutto, con dovizia di particolari, del rapporto tra suo marito, Mauro Icardi, e l'attrice/amica Eugenia La China Suarez. Un flirt nato con un sussurro social su Instagram poi divenuto conversazione su WhatsApp e infine contatto riservato su un canale più sicuro come Telegram. In quella stanza virtuale, stando alle ultime rivelazioni, accadeva di tutto: tra i due non c'era solo un semplice scambio di messaggi (alcuni dei quali non cancellati e decriptati da un investigatore privato che aveva hackerato il telefono del giocatore) ma anche di confidenze e altro ancora come qualche video dal "contenuto bollente" e perfino la richiesta di avere una maglia del Paris Saint-Germain di colore rosa.

Una serie di indizi poi divenute prove schiaccianti, verificate, del tradimento (finora solo presunto). Dettagli come pugnalate: è il caso della presenza de La China a Parigi nello stesso periodo in cui Wanda era a Milano per la Fashion Week; del viaggio fatto in Francia perché era stato lo stesso Icardi a comprare i biglietti all'attrice; del bisticcio tra il fidanzato, Jakob, e la sorella, Zaira, deflagrato perché lui avrebbe addirittura fatto da complice al giocatore nell'occultare quel che era divenuto evidente a tutti e che la moglie si sforzava di non vedere. Non ci voleva credere, ha dovuto farlo nonostante il tentativo di riconciliazione.

Ecco perché si è scatenata la rabbia di Wanda. Ecco perché durante il programma Los Angeles de la Mañana l'annuncio della conduttrice, Yanina Latorre, è stato perentorio. "È separata" che è l'anticamera di "è finita". Di fatto, la coppia è scoppiata e può succedere di tutto. Basta leggere la frase che la moglie/manager di Maurito ha inviato alla giornalista: "Sono sola, voglio stare bene, voglio continuare a lavorare e non voglio saperne più di niente". E proprio l'ultima parte conferma l'esasperazione della donna decisa, almeno per adesso, di buttarsi nel lavoro, nella cura dell'azienda e dei propri affari per lenire dolore, delusione e la furia della consapevolezza.

Wanda è a Milano assieme al suo styling team guidato da Kennys Palacios. Lo conferma anche l'ultimo testo pubblicato su Instagram nel quale parla di shooting fotografico e fa riferimento alla preparazione di una campagna pubblicitaria a corredo del suo brand. Tra lei è Icardi non c'è più speranza che le cose si rimettano a posto? No. C'è un particolare che è molto chiaro al riguardo: ha cancellato il post in cui aveva deciso di perdonare il calciatore.