Icardi ormai è il passato, Wanda Nara rispolvera Maxi Lopez: il ribaltone è compiuto Se qualcuno lo avesse ipotizzato appena un mese fa, sarebbe passato per matto: invece è tutto vero. Il matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi è vicino ai titoli di coda, dopo la scoperta della tresca con l’attrice argentina Eugenia Suarez. Nei sentimenti di Wanda rispunta invece Maxi Lopez, con un colpo di scena degno di un serial.

A cura di Paolo Fiorenza

Wanda Nara è a Milano e non ne vuole più sapere di Mauro Icardi. La pace ostentata sui social qualche giorno fa, dopo il perdono di lei in seguito alla lettera strappalacrime di lui, non ha retto alle ulteriori rivelazioni sulla tresca del giocatore del PSG con l'attrice Eugenia Suarez. Mail anonime ricche di particolari hanno fatto sapere a Wanda come il flirt tra i due fosse tutt'altro che virtuale e limitato a scambi di chat e video, come giurato da Maurito: ci sarebbe stato un incontro galeotto a Parigi, mentre lei era a Milano con la sorella Zaira per la settimana della moda.

In Argentina ormai si dà per certo il divorzio, che vedrà spartire un ricchissimo patrimonio, intanto il mondo di Wanda Nara si sta rivoltando come un calzino. L'ex marito perfetto Icardi è finito in disgrazia, le sue foto cancellate dagli ultimi mesi del profilo Instagram della 34enne showgirl argentina (eccezion fatta per un paio di scatti assieme alla figlia Isabella in occasione dell'ultimo compleanno della bambina). Parallelamente al crollo delle azioni dell'attaccante del PSG, Wanda ha rivalutato invece il suo primo consorte Maxi Lopez, col quale è stata sposata per 5 anni, dal 2008 al 2013, e dal quale ha avuto 3 figli maschi, prima delle due bimbe avute da Icardi.

I rapporti con Maxi erano stati ostili a dire poco, dopo la fine della loro storia ed il clamoroso cambio di partner a favore di quell'Icardi che di Lopez era stato amico. Dichiarazioni reciproche al veleno, battaglia sulla possibilità di vedere i figli, più di 40 cause aperte nei tribunali argentini. Tutte cose che ormai appartengono al passato, come dimostra anche l'estinzione di tutti i procedimenti legali tra i due, appena comunicata dall'avvocato di lei. Tra Wanda e Maxi è tornato il sereno e proprio la crisi del matrimonio con Icardi è stato il momento decisivo per suggellare il ribaltone nel cuore della modella e influencer argentina: giù dalla torre Maurito, di nuovo in auge il primo marito. Stavolta non nelle vesti di amante ma di prezioso amico e ritrovato padre dei suoi figli maschi.

L'ex attaccante di Catania, Milan e Torino fin dall'inizio della crisi tra Wanda e Icardi si era fiondato da Londra a Parigi, su richiesta esplicita della sua ex moglie, per accudire Valentino, Constantino e Benedicto e consentire che la coppia potesse risolvere i suoi problemi. Poi si era spinto oltre, prendendosi cura anche di Francesca e Isabella, le due figlie non sue, accompagnandole anche a scuola. Una spalla fondamentale per Wanda in un momento difficilissimo della sua vita. Un compito svolto da Maxi non da solo, ma assieme alla sua attuale compagna Daniela Christiansson, con cui ha ricostruito la propria vita da qualche anno.

Uno status – quello di amico ritrovato e padre amorevole – che adesso Wanda certifica anche pubblicamente, postando su Instagram una foto di Maxi e Daniela assieme ai suoi tre figli maschi, con tanto di cuore e mani giunte a ringraziarli per l'aiuto che le stanno dando in piena tempesta per la fine della storia con Icardi. Un cambio di sceneggiatura che sarebbe stato fantascienza ipotizzare appena un mese fa.