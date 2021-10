L’annuncio in diretta TV: “La signora Wanda Nara e il signor Maxi Lopez hanno messo la parola fine” Wanda Nara e Mauro Icardi hanno ripreso la loro solita vita fatta di selfie e cuoricini, dopo che il loro matrimonio sembrava essere arrivato ad un passo dalla fine, col divorzio già firmato. Nel drammone andato in scena tra Parigi e Milano un ruolo a sorpresa lo ha avuto l’ex ‘cattivo’ della soap opera Maxi Lopez. Adesso arriva un annuncio altrettanto sorprendente.

A cura di Paolo Fiorenza

Come se nulla fosse. Dopo la crisi dei 9 giorni tra Wanda Nara e Mauro Icardi, arrivati ad un passo da un divorzio già firmato, la coppia ha ripreso la propria vita abituale, fatta di selfie a palla sui profili social e reciproci messaggi d'amore. Anche la carriera dell'attaccante del PSG sembra tornata sui binari della normalità, dopo che addirittura aveva minacciato il ritiro qualora la moglie non l'avesse perdonato per la sbandata presa per la ‘China' Suarez.

Nel drammone dei sentimenti – e dei milioni, in caso di divorzio – andato in scena tra Parigi e Milano, si è disegnato un ruolo a sorpresa il ‘cattivo' delle prime puntate della soap opera, quel Maxi Lopez che dopo aver visto la sua ex moglie diventare la compagna dell'ex amico aveva per anni combattuto con Wanda una feroce battaglia mediatica e legale riguardo ai loro tre figli ed al relativo sostentamento. Nelle ultime due settimane invece – parallelamente alla crisi della showgirl argentina – l'ex giocatore di Catania e Milan ha recitato la parte del padre amorevole su richiesta proprio di Wanda, bisognosa di aiuto per potersi concentrare sui propri problemi di coppia.

Adesso si viene a sapere che l'astio tra Wanda Nara e Maxi Lopez si sta dissolvendo da tempo, visto quanto è stato annunciato in diretta TV da parte dell'avvocato di lei. "Chiarisco che la signora Wanda Nara e il signor Maxi Lopez hanno deciso di porre fine tutte le cause in essere tra loro, ad oggi", è stata la dichiarazione diffusa da Ana Rosenfeld.

La pace tra i due è diventata effettiva dopo che hanno firmato un accordo attraverso il quale hanno risolto tutte le loro liti. Nel documento Wanda e Maxi hanno stabilito di chiudere i 40 procedimenti legali aperti a Buenos Aires per motivi diversi. Hanno anche pattuito che sebbene l'ex attaccante debba continuare a pagare gli alimenti ai tre figli che ha avuto con Wanda fino ai 21 anni, i debiti che il calciatore ha accumulato fino ad ora con gli stessi figli vengano ignorati, ritenendoli come saldati. Inoltre i due hanno spartito le proprietà che la coppia ha in Argentina. La casa che condividevano a Santa Barbara è finita a Wanda, mentre altri due appartamenti sono stati intestati a Maxi.

Dalla loro separazione nel 2013, i genitori di Valentino, Constantino e Benedicto hanno costantemente portato avanti controversie legali in Argentina e in Italia per diversi motivi. Nei giorni scorsi era emerso che la showgirl avrebbe dovuto pagare all'ex marito "tre multe da 50mila dollari o l'equivalente in pesos" per non aver rispettato in varie circostanze il divieto di parlare pubblicamente di lui. Tuttavia questo sarebbe un altro dei punti risolto dall'accordo intercorso tra i due, come reso noto sempre dall'avvocato di Wanda: "Viste le versioni che circolano sulle possibili multe che Wanda Nara dovrebbe pagare a Maxi Lopez per aver – asseritamente – violato la misura impostale affinché non si riferisse ad aspetti personali del suo divorzio, chiarisco che la mia cliente ad oggi non ha nulla da pagare per questo". Insomma anche su questo fronte sembra tornato il sereno nel cielo di Wanda Nara.