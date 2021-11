L’ultimo abbraccio di Icardi e Wanda in una foto: “Non avresti dovuto farlo” Mauro Icardi ha riattivato il suo profilo Instagram dopo qualche giorno di blackout. Tra le ultime foto pubblicate ce ne sono alcune che lo vedono abbracciato a Wanda Nara, scambiarsi tenere effusioni. “Ti amo”, dice Maurito ma quegli scatti raccontano la storia di un rapporto che non c’è più, il tentativo disperato di fare pace. E i commenti a corredo di quelle immagini sono emblematici.

Mauro Icardi ha riattivato il profilo Instagram. Era scomparso qualche giorno fa, a fine ottobre. Prima che la tempesta perfetta si scatenasse sulla sua vita di marito, uomo, calciatore. La pace fatta con Wanda Nara dopo la separazione voluta dalla donna, furibonda per le voci di tradimento con Eugenia La China Suarez, è durata pochissimo. Mail anonime, video espliciti che l'attrice mandava al giocatore, un viaggio a Parigi dell'amante (non più presunta) mentre la consorte era a Milano hanno provocato la rottura che appare definitiva.

La coppia è scoppiata: lui è rimasto in Francia, lei è volata in Italia per occuparsi di affari e stare lontano dal marito. E la pubblicazione della foto con Maxi Lopez, l'ex dal quale ha divorziato nel 2013 e con il quale è tornata a rapporti più civili rispetto alla guerra di questi anni, null'altro ha fatto che alimentare la convinzione che ormai Wanda abbia preso la sua decisione. Tutti gli indizi, quei tasselli del mosaico che aveva composto e poi sparigliato lasciando prevalere il perdono, le hanno fatto più male: ferita nell'orgoglio, incredula dinanzi alle ennesime bugie camuffate di Icardi, la donna lo ha mollato. Cancellando ogni cosa: l'ultima lettera ricevuta, il messaggio d'amore per ritrovare l'intesa, il tempo perso.

Qual è stata la reazione di Icardi? Basta dare un'occhiata alle foto più recenti che ha editato di nuovo sul proprio account dopo il blakcout dei giorni scorsi. Le ultime foto sembrano avere un significato particolare: una sorta di c'eravamo tanto amati ma poi ho rovinato tutto. Il tentativo disperato di rimettere i cocci a posto come quando scrive "ti amo" in calce a uno scatto che risale a un periodo felice. Il commento di una follower di Maurito apparso in calce a uno di questi scatti è lapidario, chiarissimo. "Forse volevi dire: non avrei dovuto farlo". "Già, non avresti dovuto farlo". Ed è quello che dentro di sé ripete la vocina che ha tolto il sonno all'argentino.

Allo stato dei fatti appare difficile ipotizzare una riconciliazione. I media sudamericani che seguono i risvolti della vicenda non danno segnali al riguardo. Anzi, la posizione di Wanda sembra molto netta: "Non ne voglio sapere niente. Sono sola, sto bene".

Un cuore nero e una dedica anacronistica. Maurito utilizza l'uno e l'altra a corredo di un paio d'immagini che risalgono a fine ottobre (come da lui stesso indicato) e raccontano di un rapporto che non c'è più, di una bellissima illusione finita, di uno spettacolo di fuochi pirotecnici che lascia nell'aria solo fuma e puzza di polvere da sparo. Lui e Wanda sono abbracciati, si scambiano tenere effusioni, posano per un servizio fotografico. "Una festa molto importante per noi, felice anniversario", le parole del calciatore. Ormai è tardi, troppo tardi. E forse Icardi lo ha capito. Il cuore ferito di una donna può essere letale.