Mauro Icardi smentisce Wanda Nara: “La denuncia è un’esagerazione, mai fatto violenza su di lei” Arriva la risposta di Mauro Icardi dopo la denuncia di Wanda Nara ai suoi danni “per violenza di genere e tentato furto”. La showgirl accusa l’ex marito di non averle permesso di entrare in casa, al rientro di un viaggio con il nuovo compagno L-Gante. Ora, una fonte molto vicina al calciatore ha rivelato alcune dichiarazioni dell’ex Inter al giornalista Matías Vázquez. Ecco cosa ha detto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Arriva la risposta di Mauro Icardi dopo la notizia della denuncia di Wanda Nara ai suoi danni "per violenza di genere e tentato furto". Tornata da una fuga d'amore a Buenos Aires con il nuovo compagno L-Gante, infatti, la showgirl ha preso la decisione perché l'ex marito non l'avrebbe fatta entrare nel loro appartamento dopo una violenta lite. Ora, una fonte molto vicina al calciatore ha rivelato alcune dichiarazioni dell'ex Inter al giornalista Matías Vázquez. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Mauro Icardi sulla denuncia di Wanda Nara

A riportare le dichiarazioni è il giornalista Matías Vázquez, che ha condiviso le informazioni rivelando che nella serata del 13 novembre avrebbe ricevuto un messaggio da qualcuno molto vicino a Mauro Icardi, con le dichiarazioni del calciatore sulla denuncia dell'ex moglie. "È tutta un'esagerazione di Wanda. Non ho usato alcuna violenza. È la mia casa e ho i miei diritti. Lei porta tutto alla stampa e altera tutto in favore dei suoi scopi personali", avrebbe detto alla fonte. Inoltre, avrebbe accusato la donna di aver esercitato su di lui violenza psicologica: "Mi ha trattato come un idiota davanti a tutti quando ha mostrato il mio messaggio, anche questa è violenza psicologica", ha detto, riferendosi alla chat che Nara aveva mostrato quando si era infortunato in Turchia. Nelle conversazioni, l’ex marito la implorava di tornare insieme.

Perché Wanda Nara ha denunciato Mauro Icardi

A riferire la notizia della denuncia ai danni di Icardi era stato il giornalista Pepe Ochoa al programma tv argentino LAM. Dopo un viaggio in Brasile con il nuovo compagno L-Gante, dal quale si dice che aspetti un figlio, Wanda Nara è tornata a Buenos Aires nella casa dove viveva con Icardi. Una volta arrivata davanti all'appartamento, però, il calciatore non l'avrebbe lasciata entrare. "Quando lei è rientrata nel Paese si è recata a Chateau Libertador e Mauro non l'ha lasciata entrare nel loro appartamento, che è di proprietà di entrambi", ha detto Ochoa. Da lì una lite violenta, in cui c'entrerebbero anche le figlie Isabella e Francesca, che il padre vorrebbe portare con lui in Europa. La situazione avrebbe spinto Wanda Nara a denunciare l'ex marito "per violenza di genere", oltre che per la presunta scomparsa di 70mila dollari, di cui lo ritiene colpevole.