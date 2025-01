video suggerito

Mauro Icardi e Wanda Nara, spuntano nuove chat scandalose: “So che muori dalla voglia anche tu” Spuntano nuove chat di Mauro Icardi e Wanda Nara mostrate in tv, nello show argentino LAM, dal conduttore. Nei messaggi mostrati il calciatore appare insistente con l’ex moglie e le confessa i suoi desideri sessuali: “Puoi darci una possibilità? Voglio sco*are, mica mi lascerai?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

798 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo il lungo sfogo di Wanda Nara pubblicato in un post su Instagram, il conduttore del programma argentino LAM ha mostrato, in diretta, le chat tra la showgirl e il suo ex marito risalenti ad agosto dello scorso anno e contenenti desideri sessuali e richieste di far tornare in piedi la relazione. Dopo la separazione, la showgirl si è trasferita in Argentina, sua terra d'origine che ora fa da cornice alla sua storia d'amore con L-Gante, uomo che le sta accanto dai tempi del matrimonio con Icardi, come lei stessa ha raccontato. Con l'ex marito i rapporti diventano però sempre più tesi: al conduttore di LAM, l'avvocato della 38enne ha inviato le nuove chat che incastrano il calciatore. Il sito Infobae.com riporta alcuni stralci delle lunghe conversazioni tra i due.

Le chat tra Wanda Nara e Mauro Icardi

Nel programma LAM, il conduttore Angel de Brito ha mostrato i messaggi che Mauro Icardi inviò a Wanda Nara nell'agosto dello scorso anno, prima della separazione ufficiale. A diffonderli è stato l'avvocato della showgirl che ha spiegato, si legge su Infobae, che il materiale è già tutto in tribunale. I messaggi scritti dal calciatore per la sua oggi ex moglie sono particolarmente spinti, fanno riferimento a desideri sessuali e contengono richieste di far tornare le cose come prima. "Voglio metterti così, e fan*ulo. Tutto come ti piace, so che muori dalla voglia di sco*are, di suc*hiarmi, e tutto il resto. Ti comporti da offesa, sei cattiva con me", alcune delle parole contenute nella chat. "Puoi darci una possibilità? Voglio sco*are, riempirti l'hamburger di latte. Mica mi lascerai? Mi lascerai?", altre. Mauro Icardi nelle chat mostrate nel programma LAM è apparso insistente e volgare: "Ho letto cose aggressive da parte di Mauro, anche parole forti che Wanda gli ha inviato", le parole del conduttore.

"Wanda Nara e Mauro Icardi, coppia tossica"

Angel de Brito, nel corso del suo show, ha definito Mauro Icardi e Wanda Nara due persone "tossiche, pazze". Dopo aver letto le chat risalenti a meno di un anno fa, anche la giornalista Laura Ubfal è intervenuta per commentarle: "Non scherziamo, questo fa paura e ci sono tante donne così. È un'ossessione, una malattia, una cosa seria". Questo perché Mauro Icardi davanti ai rifiuti dell'ex moglie, ha continuato a insistere: "Pensi che io abbia voglia di sco*are un'altra ragazza? Non posso, voglio farlo con te, voglio che tu me lo tol*a dalla bocca, voglio riempirti l'hamburger come faccio da 10 anni. Perché continui a dire cose brutte?".