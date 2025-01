video suggerito

Wanda Nara: “Ho scoperto telecamere in tutte le stanze di casa. Icardi mi filmava nuda, ora mi minaccia” Wanda Nara ha testimoniato in collegamento via zoom con il tribunale di Buenos Aires contro l’ex marito Mauro Icardi. Stando al racconto della showgirl, il calciatore l’avrebbe filmata nuda con telecamere nascoste in tutte le loro case. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

In collegamento via zoom con il tribunale di Buenos Aires, Wanda Nara ha raccontato al giudice di essere stata filmata nuda da Mauro Icardi, senza il suo consenso, e di essere stata più volte minacciata. La showgirl argentina ha accusato l'ex marito di aver installato telecamere e microfoni in tutte le stanze delle loro case per poi intimidirla con i materiali raccolti in 12 anni di storia . "Ho paura, le telecamere erano puntate anche sul letto", il racconto in lacrime di Wanda Nara al giudice. A inizio gennaio, dopo le accuse, Icardi si era difeso in un lungo sfogo condiviso su Instagram nel quale ha smentito le parole dell'ex moglie.

Le parole di Wanda Nara al giudice

"Come ho accennato nella denuncia, ho molta paura. Sono mamma di cinque ragazzi, di cui tre sono adolescenti e hanno assistito anche alle minacce" ha raccontato Wanda Nara al giudice, a Buenos Aires, stando a quanto si legge sulla rivista spagnola Pronto.es. La showgirl argentina ha spiegato di essere stata "minacciata con video e foto acquisite dalle telecamere delle loro case": "Molti amici e familiari lo sanno. In un appartamento a Milano avevamo le telecamere puntate direttamente sul letto", ha continuato. "Sono trascorsi 12 anni di relazione, ha molte immagini, non solo video, che ha mostrato anche agli amici durante i loro incontri. Mi sono spesso arrabbiata" ha spiegato. Nel dettaglio, Icardi, stando alle parole dell'ex moglie, sarebbe in possesso di video e foto scattate sia durante il matrimonio, sia durante la separazione: "Anche amici e parenti hanno visto queste immagini della nostra privacy, sono state mostrate a tante persone intorno a me. Parlo di foto e video a sfondo sessuale di me con lui o con altre persone. Non ha mai smesso di riprendere".

Le lacrime di Wanda Nara: "Ho scoperto nuove telecamere a casa mia in Argentina"

Wanda Nara ha raccontato di aver scoperto anche alcune telecamere nella casa di Santa Barbara, in Argentina: "Mi è capitato di imbattermi in telecamere anche qui, nella casa in cui vivo con i miei figli, con microfoni di cui non sapevo l'esistenza. L'unico che gestisce quelle telecamere è lui". Alcuni materiali Icardi li avrebbe montati per minacciarla: "Me li ha mandati (dei video, ndr) come minaccia, un po' come a dire "Guarda cosa ho". Me li inviava con l'opzione di poterli vedere una sola volta in chat", si legge su Pronto.es. In lacrime la showgirl ha svelato di essere stata filmata anche mentre era sotto la doccia: "Mi ha filmato nuda".