Il regalino di Icardi a Wanda per riconquistarla, la borsa più costosa del mondo: “Ci dormo anche” Mauro Icardi ha deciso di stupire la moglie Wanda Nara con un regalo il cui valore va oltre il prezzo: è un oggetto di culto quasi impossibile da trovare, prima ancora che da comprare.

A cura di Paolo Fiorenza

E dunque, dopo gli ultimi mesi in cui ha detto più volte di essere single, conseguenza dell'annuncio della separazione da Mauro Icardi fatto via social nello scorso settembre e poi ribadito in TV a novembre ("lo amo, ma è finita, ho avviato le pratiche per il divorzio"), Wanda Nara l'altra sera ha ribaltato per l'ennesima volta la sceneggiatura del fumettone che l'ha vista prendersi e lasciarsi più volte con l'attaccante argentino dopo il suo tradimento con l'attrice ‘China' Suarez. "Se stiamo insieme? Sì, sì – ha risposto a precisa domanda di Francesca Fagnani a ‘Belve' – è tuttora mio marito e saremo per sempre una famiglia".

E del resto la 36enne showgirl si è presentata negli studi Rai proprio assieme a quell'Icardi che gli ultimi aggiornamenti della vicenda davano ormai abbandonato dopo i numerosi tentativi falliti di rimettere assieme i cocci. "Con Mauro siamo sposati da quasi dieci anni, per me è una fortuna, per lui non lo so", ha aggiunto ridendo Wanda, come se tutto quello che ha detto e fatto – soprattutto durante la sua permanenza in Argentina lontano dal marito alla fine dello scorso anno – fosse qualcosa appartenente ad un altro universo.

Wanda Nara ospite di ’Belve’

Nel corso della chiacchierata, l'ex moglie di Maxi Lopez ha confermato il gesto d'amore (e di portafoglio) con cui Icardi ha provato a riconquistarla dopo la sbandata per la China. "È vero che le ha regalato una borsa da 300mila euro?", ha chiesto la Fagnani, provocando la risata di Wanda: "Costa così tanto? Posso uscire? – ha scherzato, guardando fuori campo Icardi – È difficile da trovare, ma si può comprare online. Ha questo prezzo proprio per la difficoltà di trovarla. Se me la sono tenuta? Certo che me la tengo, quasi ci dormo con la borsa! È il mio secondo amore".

La borsa in questione è un modello di Hermès, precisamente la Birkin Himalaya 30, con dettagli in oro bianco 18 carati e diamanti incastonati. Un oggetto di lusso sfrenato che è per pochissimi: Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Georgina Rodriguez (la compagna di Cristiano Ronaldo) sono tra le altre pochissime fortunate a possedere questa borsa in edizione limitata prodotta dal marchio francese.

Definita "la borsa più costosa al mondo", la Birkin Himalaya di Hermès è un oggetto di culto il cui valore elevatissimo è dovuto non solo ai materiali da cui è costituito, ma anche ai processi di lavorazione. Realizzata in pelle di coccodrillo del Nilo tinta artigianalmente, deve il suo nome di Himalaya al colore che ricorda quello delle nevi del sistema montuoso asiatico. Diciamo che se Mauro voleva fare colpo ci è riuscito…