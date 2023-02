Wanda Nara si presenta a Belve con Mauro Icardi: “Stiamo insieme, sempre stati una famiglia” Wanda Nara è una delle ospiti della nuova stagione di Belve, il programma di Francesca Fagnani che parte domani, martedì 21 febbraio, su Rai Due in prima serata. La Rai ha diffuso un breve video anticipazioni: la modella argentina si è presentata con Mauro Icardi agli studi, “Siamo insieme, spero duri per sempre”.

A cura di Gaia Martino

Wanda Nara è una delle ospiti della prima puntata di Belve, in onda domani sera, martedì 21 febbraio, su Rai Due, in prima serata. L'agente di calcio argentina, influencer e modella è al centro del gossip da diverso tempo: la sua storia con Mauro Icardi segnata da presunti tradimenti e voci di separazione, sembra aver trovato serenità. Con una clip d'anteprima diffusa sui social network, l'Ufficio Stampa Rai ha dato un assaggio ai telespettatori: Wanda Nara a Francesca Fagnani ha raccontato di essere felice oggi al fianco di suo marito, attaccante del Galatasaray, che l'ha accompagnata negli studi in occasione dell'intervista. "Staremo per tutta la vita insieme".

L'intervista di Wanda Nara a Belve

A Belve Wanda Nara ha raccontato di aver chiarito con il marito Mauro Icardi, le voci di separazione e di nuovi presunti flirt (L-Gante, ndr) sarebbero solo un lontano ricordo: "Lui è mio marito, saremo per tutta la vita una famiglia. Stiamo insieme, siamo sempre stati una famiglia. Siamo sposati da quasi 10 anni, per me è una fortuna, per lui non lo so. Speriamo di durare tutta la vita".

Riguardo le avances ricevute da Keità Baldè, attaccante dello Spartak Mosca, l'agente e modella argentina ha poi commentato: "A volte quando mi arrivano messaggi tipo quelli di Keita, capisco che le donne (si riferisce alla moglie che poi l’ha insultata sui social, ndr) invece di arrabbiarsi con chi hanno a fianco si arrabbiano con l’altra donna".

Leggi anche Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo insieme dopo la separazione, la foto con la figlia Isabella

Le anticipazioni di Belve

Domani, martedì 21 febbraio, parte la nuova stagione di Belve, stavolta in prima serata, sempre su Rai Due. Oltre alle anticipazioni che riguardano l'intervista di Wanda Nara, l'Ufficio Stampa Rai ha diffuso altri spoiler riguardo la prima puntata del programma di Francesca Fagnani. La conduttrice televisiva e giornalista, reduce dalla sua avventura al Festival di Sanremo 2023, intervisterà anche Anna Oxa, Ignazio La Russa e Naike Rivelli.