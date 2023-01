Icardi vomita disprezzo su Keita: “Ha detto a Wanda che lascerebbe anche la moglie per lei” Mauro Icardi vuota il sacco su Keita Baldé, che a suo dire sta insidiando sua moglie Wanda Nara da tempo: “Non è mio amico, era solo un mio compagno di squadra. Ha iniziato a mandarle messaggi quando eravamo a Milano, poi a Parigi… ovunque”.

In Argentina spingono a tutta il gossip sulla relazione che sarebbe in corso tra Wanda Nara e Keita Baldé, citando la coincidenza molto sospetta dell'attuale soggiorno di entrambi – documentata sui rispettivi social – a Dubai. Il 27enne calciatore senegalese si trova lì perché è in ritiro al caldo col suo attuale club, lo Spartak Mosca, la 36enne showgirl perché è in vacanza proprio nell'emirato. Tanto è bastato a far parlare di un incontro tra i due in un hotel del posto e non certo per parlare di botanica.

La vicenda è stata peraltro alimentata in maniera paradossale proprio dalla denuncia fatta da Mauro Icardi – attraverso delle storie Instagram poi cancellate – circa le avances fatte dal suo ex compagno interista a Wanda, che tiene a precisare essere sua moglie tuttora, nonostante lei abbia più volte annunciato la separazione e abbia da tempo abbandonato il tetto coniugale in Turchia. L'attaccante del Galatasaray ha fatto sapere di aver scritto privatamente alla moglie di Keita per avvisarla della condotta del marito: "Ho appena avvertito una povera cornuta cosciente che suo marito non smette di scrivere a mia moglie (non siamo divorziati) da un po' di tempo. Ho anche i messaggi, le foto e tutto quello che le ha inviato tramite messaggi privati ​​di Instagram perché me li ha mandati mia moglie".

Mauro Icardi con la divisa del Galatasaray nel suo ultimo post su Instagram: il calcio resta sullo sfondo dei suoi tormenti d’amore

Successivamente Icardi ha aggiunto un ulteriore dettaglio – cancellato anche questo – che getta ancora più ombre sul matrimonio di Keita, come se non bastassero quelle sul proprio: "Come posso non dire a sua moglie che suo marito sta scrivendo a mia moglie e che lascerebbe anche la sua famiglia per lei. Ho tutti i messaggi".

Poi, raggiunto da un giornalista argentino, l'ex capitano dell'Inter ha rincarato la dose su Keita: "Ho parlato con Mauro Icardi e mi conferma che questo discorso non è di adesso. Keita scrive a Wanda da molto tempo. Mi dice che sapeva dei messaggi, degli audio, delle foto che le ha mandato e che Wanda gli racconta tutto – ha detto il giornalista Guido Zaffora, aggiungendo le parole taglienti dell'argentino sul senegalese: "Non è mio amico… era solo un mio compagno di squadra".

Keita Baldé a suo dire desiderava da tempo riprendere contatti più stretti con Wanda e dopo aver appreso delle voci sulla sua separazione si sarebbe avvicinato molto di più: "Ha iniziato a mandarle messaggi quando eravamo a Milano, poi a Parigi… ovunque ", ha detto Icardi al giornalista.

Simona Guatieri è la moglie di Keita Baldé: i due hanno smentito tutto

Dal canto suo, la moglie di Keita ha dato una versione completamente diversa, difendendo a spada tratta l'ex calciatore del Cagliari: "Io non vivo di gossip , non vivo postando la mia vita su Instagram. Sono una persona diversa da loro. Mauro mi ha contattato e mi ha detto che mio marito ha invitato sua moglie a Dubai e questa è una fake news. Oggi in mezzo c'è Keita e domani un altro giocatore, loro vivono così…".

Ovviamente ha negato tutto anche Keita: "Sono con la squadra qui a Dubai e mia moglie mi chiama con questa notizia. Ci sono tre hotel qui, è enorme dove siamo, ci sono anche altre squadre di calcio – ha detto, facendo capire che sarebbe impossibile appartarsi di nascosto con Wanda in un albergo – Io non voglio sapere nulla di tutto questo. La nostra vita privata è tranquilla, è quello che pubblichiamo e basta, ho una famiglia e forse domani tocca a qualcun altro, è una pazzia". Tutti smentiscono, ma sia in Spagna che in Argentina insistono sulla relazione ed è proprio Icardi a continuare a gettare legna su questo fuoco…