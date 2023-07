Delirio e follia in Turchia per Mauro Icardi: nella notte i tifosi assediano l’argentino e Wanda Nara Scene di sfrenato tripudio da parte dei tifosi del Galarasaray al rientro a Istanbul di Mauro Icardi, riscattato a titolo definitivo dal PSG. Una festa di migliaia di tifosi che hanno rivolto il proprio affetto anche per Wanda Nara.

A cura di Alessio Pediglieri

Il futuro di Mauro Icardi continua in Turchia e con la maglia del Galatasaray, il club con cui si è laureato campione nazionale nell'ultima stagione e che ha deciso di riscattarlo a titolo definitivo. Una decisione che ha trovato il consenso finale di Maurito e della sua famiglia, il cui destino era legato anche condizioni di salute di Wanda Nara. Alla fine, la carriera dell'argentino continuerà a Istanbul dove, al suo arrivo, i tifosi sono esplosi in scene di straordinaria follia a testimonianza della popolarità e dell'affetto verso l'ex Inter e PSG.

Il futuro di Mauro Icardi è laddove c'è stato il suo presente sportivo fino a qualche settimana fa. Con il prestito al Galatasaray conclusosi lo scorso 30 giugno e con i problemi di Wanda Nara nati negli ultimi giorni, non c'era più alcuna certezza su dove e quando l'argentino sarebbe tornato a giocare. Anche tornando nel proprio Paese se le cure mediche della compagna procuratrice avessero obbligato la famiglia a trasferirsi a Buenos Aires. Ma alla fine tutto si è risolto con la volontà del club turco di riscattare il giocatore e il conseguente consenso dello stesso a proseguire in Turchia. L'oramai ex centravanti del Psg Mauro Icardi venerdì sera è stato accolto a Istanbul da migliaia di tifosi in festa per la notizia.

Un benvenuto speciale al loro nuovo idolo indiscusso e a Wanda Nara, che nelle ultime settimane aveva accusato problemi di salute. In un tripudio di popolarità che è stato dimostrato dalle scene di pura ‘locura' da parte dei sostenitori del Galatasaray per l'argentino, avvolto da un affetto come altre poche volte si è visto a Istanbul.

Prestato la scorsa stagione dal PSG, il 30enne attaccante è entrato di diritto nel cuore dei tifosi del Gala diventando il principale tra i grandi artefici della conquista del 23esimo titolo di campione turco del club di Istanbul: 22 gol e sette assist nella Süper Lig lo score di Maurito che è stato così riscattato dai parigini e inserito a titolo definitivo nel roster del Galatasaray.

Arrivato nella notte con un volo privato, Mauro Icardi, accompagnato dalla sua famiglia, è stato accolto da migliaia di fan in festa, tra canti, fumogeni e un tifo da stadio, obbligando l'auto in cui era a bordo a faticare nel farsi strada tra la folla, come ha mostrato la stessa Wanda Nara all'interno del mezzo in un filmato diventato ben presto virale. E anche per lei i tifosi turchi hanno voluto regalare il proprio sostegno dopo i problemi recenti di salute: "Guarisci Wanda Nara", lo striscione improvvisamente srotolato tra la folla in tripudio.