Guido Icardi: “Con mio fratello Mauro siamo estranei, non parliamo da 10 anni. È cambiato per i soldi”

Il rapporto tra Mauro Icardi e suo fratello minore Guido è stato, per anni, caratterizzato da una profonda frattura e da tensioni pubbliche molto forti, alimentate principalmente da dinamiche familiari a dir poco complesse. Nel corso di un'intervista da Moria Casán a ‘La mañana con Moria' il fratello di Maurito ha parlato apertamente del loro rapporto ormai totalmente disintegrato. "Quello che ha cambiato Mauro è stato il successo nel calcio e i tanti soldi che ha guadagnato – ha spiegato -. Venivamo da umili origini. Eravamo molto poveri. Abbiamo persino vissuto nel garage di una società calcistica".

Le divergenze tra i due sono diventate di dominio pubblico soprattutto durante il periodo in cui Mauro era legato a Wanda Nara. Guido spesso in quegli anni utilizzava i social per lanciare accuse pesanti, sostenendo che la cognata avesse allontanato Mauro dalla sua famiglia d'origine, inclusi genitori e fratelli. Secondo Guido, anche l'ascesa sociale ed economica dell'attaccante ha portato a un graduale allontanamento: "Ora è cresciuto così tanto economicamente e socialmente che è a un altro livello".

In diversi post e interviste, Guido ha definito il rapporto con il fratello come "inesistente", accusando Wanda di aver "trasformato" Mauro e di averlo isolato. Inoltre durante l'intervista, Guido Icardi in diretta ha risposto a chi lo ha accusato di sfruttare la situazione del fratello per attirare l'attenzione. "Quello che sto divulgando sono cose di dominio pubblico, come il fatto di non avere rapporti con mio fratello e che siamo estranei da tempo; è una cosa che tutti sanno e di cui posso parlare sui social media".

Leggi anche Mila Masic squalificata 4 anni e 10 mesi dall'ITIA: truccava partite di tennis a scopo di lucro

I motivi della rottura tra Guido e Mauro Icardi

L'allontanamento tra Guido e Mauro Icardi dura, a detta dello stesso Guido, da 10 anni. Interrogato da Moria Casán sui motivi di questa rottura, ha risposto: "Non è una questione personale con me – spiega ancora -. Se la sta prendendo con tutta la famiglia. Si sta allontanando, non lo capirò mai, non possiamo farci niente ma la visibilità mi fa bene. Ovunque vada, sono il fratello di Mauro", ha ammesso in diretta.

Guido ha inoltre ricordato che con Mauro Icardi avevano in programma di avviare insieme un marchio di abbigliamento, progetti poi falliti: "Abbiamo parlato di lanciare un nostro marchio di abbigliamento, ma all'improvviso è stato tutto dimenticato – aggiunge -. Mi chiedevo spesso quando sarebbe tornato, ma no, si stava allontanando sempre di più".