Agassi impietoso con Fritz dopo aver visto cosa ha provato a fare: “Gli darei una multa”

Niente da fare per Taylor Fritz, sconfitto in 4 set in semifinale da Carlos Alcaraz a Wimbledon. Partita altalenante quella dell'americano che, al netto del valore dello spagnolo, alla terza finale di fila, ha inanellato strisce positive, come nel secondo set, e momenti di poca lucidità, come nel terzo. E c'è stato chi lo ha bacchettato pesantemente.

Agassi critica aspramente Fritz per una giocata contro Alcaraz

Andre Agassi, grande gloria del tennis e vincitore dei Championships nel 1992, ha rivelato in diretta che se fosse stato il coach del suo più giovane connazionale lo avrebbe multato. Il motivo? Una scelta disastrosa e poco funzionale di Fritz che, nel secondo set, ha provato un colpo rischioso per trasformare una situazione di emergenza in un capolavoro.

In pratica, il solito Alcaraz ha costretto Fritz a un recupero con un pallonetto ben calibrato. L’americano ha rincorso la pallina ed è riuscito comunque ad arrivarci con i tempi giusti. Avrebbe potuto anche girarsi, forse, e colpire in modo più “normale”, ma invece ha cercato il tweener. Il risultato è stato pessimo, con la pallina finita sulla rete.

Agassi multerebbe Fritz per 100 dollari

Agassi, in cabina di commento per BBC One, non è stato tenero nei confronti di Fritz: “Se fossi il suo allenatore, gli darei una multa di 100 dollari per aver provato un tweener lì”. Il suo compagno di telecronaca a quel punto ha chiesto spiegazioni, e Andre ha chiarito in modo concreto: “Una cosa è se riesci ad arrivare sulla palla e quella è la tua unica possibilità, ma lui avrebbe potuto lanciarla verso il cielo azzurro e il sole caldo e sperare in qualcosa di un po’ meglio”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’altra campionessa di Wimbledon, Marion Bartoli, che ha sottolineato la mancanza d’esperienza di Fritz: “Per una volta non è un buon drop shot quello di Alcaraz, ed è lì che pensi che Taylor dovrebbe concludere il punto. Non solo non lo completa, ma quasi si mette in imbarazzo tentando un tweener e sbagliando completamente. Sta dimostrando una certa mancanza di esperienza in questa fase del torneo”.