Wanda Nara e Mauro Icardi trovano un accordo sulle figlie, per lui condizioni serrate: “Non può venire a prenderle”

In Argentina si è svolta una nuova udienza tra Wanda Nara e Mauro Icardi in merito all'affidamento delle figlie Isabella e Francesca. Dopo mesi segnati da battaglie legali e scontri via social, con il calciatore che in un'occasione aveva addirittura pubblicato una foto del conto in banca dell'imprenditrice, adesso i due sembrerebbero aver trovato un accordo. Le condizioni imposte al padre sono alquanto serrate: cosa è stato deciso.

Cosa prevede l'accordo per la gestione delle figlie

A fornire dettagli sull'accordo è la giornalista argentina Yanina Latorre, che da tempo si occupa del loro caso. Wanda Nara ha accettato di recarsi regolarmente in Turchia ogni 40 giorni con Francesca e Isabella per riunirle al padre. La scorsa settimana, gli avvocati di Icardi avevano chiesto che le minorenni tornassero al loro "centro di vita a Istanbul", chiedendo anche se potessero trascorrere le vacanze invernali insieme a lui. Nara, però, si era opposta, temendo che non facessero più ritorno in Argentina, dove ormai vive in pianta stabile.

La decisione prevede che Nara accompagni le bambine da lui circa ogni mese e mezzo, ma solo con un aereo privato e insieme ad una persona di fiducia. "Ha chiesto al giudice di garantirle la sicurezza e ha anche chiesto al Ministero degli Esteri di intervenire. Possono viaggiare solo con la madre o il padre, e poiché lui non può venire a prenderle, è Wanda a portarle", ha spiegato Latorre. Dopo un grave infortunio, infatti, il Galatasaray ha imposto al giocatore di evitare lunghi viaggi all'estero. Quest'ultimo, inoltre, dovrà tornare a pagare la loro assistenza sanitaria e il mantenimento.

Wanda Nara vuole fare pace con Icardi

Qualche giorno fa, rispondendo alle domande dei fan sui social, l'imprenditrice aveva già mostrato segnali distensivi nei confronti del suo ex. La sua intenzione, adesso, è quella di far pace per il bene delle bambine: "Sono in contatto con Mauro, lo informo, gli mando foto e video delle ragazze. Ho promesso di fargli fare telefonate liberamente tutti i giorni e all’ora che preferisce. Quando il mio lavoro me lo permetterà, affinché possano stare con lui", aveva detto. E ancora: