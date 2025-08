Mauro Icardi dona le borse e i vestiti di Wanda Nara a sua insaputa: “Una vendetta totale”

Continuano le tensioni tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Fonti argentine riferiscono che il calciatore avrebbe donato i vestiti e le borse della sua ex moglie a sua insaputa a un’associazione di beneficenza. Le parole del giornalista Pepe Ochoa: “La scusa è che non tornerà più in Turchia”.

Continuano le tensioni tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Fonti argentine riferiscono che il calciatore avrebbe donato i vestiti e le borse della sua ex moglie – a sua insaputa – a un'associazione di beneficenza. Le parole del giornalista Pepe Ochoa: "La scusa è che non tornerà più in Turchia".

"Icardi ha venuto borse e vestiti di Wanda Nara", cosa riferiscono i media argentini

Una decisione, quella del calciatore, che se confermata potrebbe sembrare una vera e propria ripicca nei confronti della sua ex moglie. Negli ultimi giorni, infatti, lui l'aveva accusata di aver diffuso un suo video intimo, così avrebbe deciso di sbarazzarsi di tutte le cose che la soubrette aveva lasciato nella sua casa di Istanbul, nella quale vivevano insieme prima della separazione. A rivelare i dettagli della vicenda è il giornalista Pepe Ochoa nel programma argentino "Sálvese quien puede", che ha riferito che lo sportivo avrebbe intenzione di dar via non solo le cose di Nara, ma anche dei suoi figli, a due enti locali di beneficenza.

Cosa c'entra China Suarez, attuale compagna del calciatore

“Ci sono due fondazioni che hanno ricevuto un messaggio da Mauro Icardi che diceva di voler donare loro alcuni vestiti di Wanda e dei suoi figli. La scusa è che nessuno di loro vive lì e non torneranno. C’è un sacco di roba e, dato che non c’è molto spazio, donerà tutto ciò che non entra. Anche alcune delle borse che Wanda aveva lasciato lì saranno donate", le parole di Ochoa. Una scelta che sarebbe stata presa da Icardi di sua spontanea volontà, senza alcuna influenza da parte di China Suarez, sua attuale compagna. "C'è Suarez dietro tutto questo? La fonte mi dice di no, che si tratta di un’idea di Mauro”, ha proseguito il giornalista. Che poi ha fornito un'opinione personale: