Wanda Nara nega di aver diffuso un video intimo di Mauro Icardi: “Non sa più di cosa accusarmi”

Dopo quello che sembrava un tentativo iniziale di riavvicinamento, ancora non c'è pace tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Negli scorsi giorni, il calciatore aveva accusato la sua ex moglie di aver diffuso un suo video intimo, che lui le avrebbe inviato nel 2021 nel periodo in cui erano ancora insieme, mandandolo a sua volta alla modella Natasha Rey. La replica della showgirl al giornalista Angel de Brito: "Non sanno più di cosa accusarmi".

Wanda Nara si difende dalle accuse di revenge porn

Tutto è partito da Natasha Rey: la modella aveva accusato il calciatore di averle inviato messaggi compromettenti e, per incentivarlo a smettere, aveva pubblicato per pochi minuti un suo video intimo. Il filmato, tuttavia, era stato inviato a sua volta da Icardi a Wanda Nara nel 2021, nel periodo in cui i due stavano ancora insieme, cosa che ha spinto lo sportivo a denunciare la sua ex moglie. Nara, però, nega tutto e al giornalista Angel de Brito afferma: "Non sanno più di cosa accusarmi. Lascia che lo dimostri, non ho mandato niente".

La versione di China Suarez

A commentare il filmato che raffigura Icardi anche China Suarez, attuale compagna del calciatore. "Cosa posso dirvi di quella clip? Che è una brutta questione e che è un filmato che il mio compagno ha inviato nel 2021 alla sua ex moglie. Non so come quella clip sia finita nella mani di altre persone che l’hanno diffusa, ci sono già avvocati e persone che si stanno occupando di capirne di più. È un reato diffondere video privati di questo genere", ha spiegato ai giornalisti che l'hanno raggiunta in aeroporto. A domanda diretta sulle affermazioni di Nara, secondo cui lei la stia copiando, l'attrice ha semplicemente sorriso e ha scelto di non rispondere. E sul rapporto con il suo compagno, smentisce le voci di crisi: "Io e Mauro siamo molto felici insieme".