Mauro Icardi denuncia Wanda Nara per Revenge porn: avrebbe diffuso un video intimo

Il clima tra Mauro Icardi e Wanda Nara si fa nuovamente aspro. Dopo le espresse volontà di fare pace e riprendere almeno un rapporto cordiale e dopo aver trovato un accordo rigido sulla gestione delle figlie, il calciatore ha deciso di denunciare l'ex moglie per Revenge porn. Icardi sostiene che Wanda Nara abbia diffuso un suo video intimo.

Icardi denuncia Wanda Nara per revenge porn

Adnkronos riporta che l'ex centravanti dell'Inter dopo essersi consultato con i suoi legali italiani Raffaele Rigitano, Valeria De Vellis e Salvatore Pino ha deciso di avviare tutte le azioni necessarie per perseguire penalmente l'ex moglie Wanda Nara, che accusa di Revenge porn. Icardi ha scoperto che un suo video intimo, che aveva condiviso in maniera riservata ed esclusiva con la moglie, ai tempi della loro relazione sentimentale, sarebbe stato diffuso online da Nara. Secondo l'argentino l'intento della ex moglie sarebbe stato quello di diffamarlo e di turbare il rapporto amoroso con la successiva compagna Eugenia Suarez, la ‘China'. L'attaccante è pronto dunque a battagliare in tutte le sedi competenti.

La battaglia legale per le figlie

Icardi e Wanda Nara sono da tempo sul piede di guerra. In precedenza il calciatore aveva denunciato la ex moglie per indebita sottrazione delle figlie minori. La gestione delle figlie, le piccole Francesca e Isabella, è stato l'oggetto del contendere. Wanda Nara aveva fatto sapere di non avere problemi a fargli sentire telefonicamente le bimbe ogni giorno. Icardi, però, le voleva con sé a Istanbul, dove vive, in quanto calciatore del Galatasaray, Le parti avrebbero trovato un accordo, comunque, recentemente, e pare che il padre potrà vedere le figlie ogni 40 giorni. Ma sarà Wanda Nara a viaggiare dall'Italia a Istanbul con le piccole. Ora si apre un altro capitolo dello scontro.