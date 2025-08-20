Wanda Nara contro Icardi, condannato a risarcire 123mila euro: “Smettila di spiarmi le storie e pensa alle tue figlie”

Il messaggio che Wanda Nara ha pubblicato nelle sue storie Instagram è una dichiarazione di guerra senza mezzi termini, probabilmente indirizzata all'ex marito Mauro Icardi. Un attacco frontale che non lascia spazio a interpretazioni. Un attacco che arriva nella stessa giornata in cui rimbalza la notizia che il giudice ha dato ragione alla soubrette circa i mancati adempimenti del giocatore degli obblighi di mantenimento

Lo sfogo senza filtri della showgirl

"È molto più dignitoso lavorare che guardare le mie storie tutte le notti per sapere cosa faccio. Mentre tu sei inadempiente, io pago tutto lavorando", scrive Wanda Nara nel suo post, puntando il dito contro comportamenti che evidentemente la infastidiscono profondamente. La showgirl argentina prosegue con una frecciata ancora più diretta: "Forse quando inizierai a rispettare i diritti delle tue figlie potrai lavorare di meno."

L'accusa pesante sui doveri di padre

Ma è nella parte finale del messaggio che Wanda Nara affonda il colpo più duro: "Ti preoccupi tanto dei miei viaggi, occupati di essere padre delle tue. Tre giorni fa quando abbiamo parlato al telefono non me l'hai detto. Ora rivedo le registrazioni". Un'accusa pesante quella di non occuparsi adeguatamente delle figlie, accompagnata dalla rivelazione che la showgirl avrebbe delle registrazioni delle loro conversazioni telefoniche.

Cosa ha deciso il giudice

Il giudice del tribunale di Buenos Aires ha disposto con una sentenza l'iscrizione del giocatore del Galatasaray nel Registro dei Debitori Morosi. Icardi sarà costretto a pagare gli arretrati oltre a una penale di 3500 dollari. I legali di Icardi hanno depositato un ricorso, che è stato però respinto. La cifra che Icardi dovrà pagare a Wanda Nara è "blu": si tratta di circa 123mila euro.