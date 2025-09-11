Mauro Icardi cancella i tatuaggi per Wanda Nara, gli scatti sui social: “Work in progress”

Per il calciatore, la sua ex moglie è ormai un capitolo chiuso e a dimostrarlo è un suo recente gesto: ha deciso di rimuovere dal suo avambraccio il nome di Wanda Nara, che per anni aveva mostrato sui social con orgoglio, come simbolo del loro amore.

Sono mesi che Wanda Nara e Mauro Icardi sono al centro del dibattito pubblico, per la fine della loro turbolenta storia d'amore. Molto spesso, a dare adito a pettegolezzi sono stati loro stessi, con post frecciata che si sono inviati a vicenda. Adesso, però, a catturare l'attenzione non sono state le parole, quanto un gesto forte e simbolico del calciatore argentino, che ha deciso di coprire tutti i tatuaggi sul braccio che aveva dedicato alla sua ex moglie. Le parole a corredo dello scatto sui social: "Work in progress".

I nuovi tatuaggi di Icardi

Per anni Mauro Icardi aveva portato sulla pelle i simboli del suo amore per Wanda Nara: il nome inciso sull’avambraccio, il volto circondato da rose e persino le iniziali W e M con la data del matrimonio tatuate sul polso. Oggi però, a distanza dalla fine della loro storia, anche quei segni hanno lasciato spazio a qualcosa di nuovo. L’attaccante del Galatasaray ha infatti deciso di coprire i tatuaggi legati all’ex moglie e affidarsi alle mani del tatuatore argentino Arturo Mendez Perez. Su Instagram ha mostrato le prime foto del cambiamento, accompagnandole con un semplice commento: “Work in progress”. I nuovi disegni? Un imponente muso di lupo e un viale alberato che scende fino al polso, simboli che segnano, anche visivamente, un nuovo capitolo della sua vita.

Il nome "Wanda" tatuato sul braccio di Mauro Icardi, prima che lo coprisse

La situazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara

Dopo mesi turbolenti, tra Mauro Icardi e Wanda Nara la situazione sembrava essersi ristabilita nei mesi estivi, per il bene delle loro due figlie. Di recente, però, la showgirl era tornata all'attacco, accusando lo sportivo di non essersi comportato in modo adeguato nei confronti delle bambine, non avendo versato le cifre che gli spettavano ai fini del loro mantenimento. Di fatti, proprio nelle scorse settimane, il giudice del tribunale di Buenos Aires aveva disposto con una sentenza l'iscrizione del giocatore nel Registro dei Debitori Morosi. Icardi sarà costretto a pagare gli arretrati oltre a una penale di 3500 dollari.