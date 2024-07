video suggerito

Sharon Stone: "L'emorragia cerebrale fu causata da una violenza, il cervello sanguinò per 9 giorni" Sharon Stone torna sui problemi di salute di cui fu vittima nel 2001. Alla rivista Oggi ha raccontato che l'emorragia cerebrale che la colpì fu causata da una violenza subita: i medici, stando alle sue parole, le dissero che aveva l'1% di possibilità di sopravvivere.

A cura di Gaia Martino

Sharon Stone in un'intervista a Oggi ha parlato dei problemi di salute che l'hanno colpita in passato, gli stessi che la costrinsero ad allontanarsi per diversi anni dalle scene. L'attrice di Basic Instinct, 66 anni, ha rivelato che l'emorragia cerebrale fu causata da una violenza subita.

Il racconto di Sharon Stone

"Anni fa ho avuto un’emorragia cerebrale che è stata causata da una violenza. Da allora ho scelto di rinascere". Era il 2001 quando l'attrice di Basic Instinct, oggi 66enne, fu colpita da un grosso problema di salute che la costrinse ad allontanarsi dalle scene per diversi anni. "Il mio cervello ha sanguinato per nove giorni, subito dopo ho avuto un ictus. Mi davano l’1 per cento di probabilità di sopravvivere, avevo un figlio di un anno e un matrimonio agli sgoccioli" ha raccontato in un'intervista per il settimanale Oggi. A quel tempo era sposata, infatti, con il giornalista Phil Bronstein, la cui storia terminò dopo la riabilitazione. Ricordando quel periodo estremamente difficile, ha continuato:

Avevo molti strascichi, distorsioni visive, problemi a camminare, dall’orecchio sinistro non sentivo quasi più nulla, la gamba sinistra non aveva più sensibilità. Poi ho incontrato un medico che ha fatto la diagnosi giusta e mi ha disintossicata dai farmaci. È stata una grande lezione, mi ha insegnato anche a smettere di esserne manipolata.

Gli abusi subiti in passato raccontati nel libro

Nell'intervista con Oggi, Sharon Stone non è entrata nei dettagli delle violenze subite di cui ha accennato. La star americana però, dopo i periodi difficili vissuti, ha raccontato la sua esistenza burrascosa nella autobiografia "Il bello di vivere due volte". Da bambina lei e la sorella Kelly subirono abusi dal nonno materno, raccontò. Tra gli episodi che hanno segnato la sua vita, anche quello che riguarda un'operazione estetica che non andò come previsto. Svelò di essere stata sottoposta ad un amento del seno senza il suo consenso. E ancora, nel suo libro, ha raccontato di essere stata umiliata in una scena hot sul set del film L'anno del terrore. Durante lo show Let's Talk Off Camera, lo scorso anno, rivelò anche di essere stata molestata da un ex capo della Sony Pictures.