La battaglia per la vita di Sharon Stone, dopo un aneurisma e un tumore: le condizioni di salute Dopo la rivelazione del fibroma, le condizioni di salute si aggiornano. La sfortuna continua ad accanirsi su Sharon Stone.

Non dimenticheremo mai Sharon Stone nel ruolo della scrittrice e psicologa Catherine Tramell, che fa perdere la testa al detective Curran, un Michael Douglas all'apice, in "Basic Instinct". L'attrice non ha mai perso il suo equilibrio, nonostante siano passati trent'anni da quel film, ma soprattutto dopo tutto quello che ha passato. Come è noto, la salute di Sharon Stone è da alcuni anni al centro di una serie di problematiche. Un aneurisma nel 2001 la ridusse in fin di vita, tre anni più tardi un infarto. Infine, la scoperta di un fibroma.

Il fibroma: l'ennesimo problema di salute

Sharon Stone sembra quasi aver pagato l'enorme popolarità degli anni Novanta, attraverso tutti i suoi guai. Su Instagram, ha spiegato di recente di aver scoperto il grosso fibroma, spiegando che fortunatamente non si tratta di una formazione maligna, ma si trattava comunque di qualcosa da controllare e che è riuscita a scoprire solo dopo aver consultato un secondo medico: "Ho appena avuto un’altra diagnosi errata e subìto una procedura medica sbagliata. Con il peggioramento del dolore sono andata a chiedere un secondo parere e ho scoperto di avere un grosso fibroma che deve essere rimosso. Cercate un secondo parere. Può salvarvi la vita". Le condizioni di salute sono buone: "Sono una sopravvissuta".

Michael Douglas e Sharon Stone in "Basic Instinct"

I problemi di salute

Sharon Stone ha sofferto di problemi sin da adolescente. Ci fu un incidente a cavallo: finì impigliata in una corda che quasi le recise la giugulare. Mentre negli anni '90, un incidente stradale le causò una frattura della mascella e della scapola. Nove anni dopo il successo di Basic Instinct, l'aneurisma. Arrivò in un momento importantissimo per la sua carriera. Di fatto, Sharon Stone è uscita dal circuito che conta in quel periodo, non a causa sua, appunto. Dopo aver terminato la riabilitazione, è arrivata la fine del suo secondo matrimonio, quello col giornalista Phil Bronstein. Poco dopo, l'infarto. La sfortuna continua ad accanirsi su Sharon Stone.