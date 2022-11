Sharon Stone annuncia di avere un fibroma: “L’ho scoperto dopo una diagnosi errata, dovrò rimuoverlo” Sharon Stone ha annunciato di avere un fibroma, che dovrà essere rimosso quanto prima. L’attrice lo ha scoperto dopo una diagnosi sbagliata, come racconta sui social.

A cura di Ilaria Costabile

Sharon Stone ha raccontato su Instagram di avere un "grosso tumore fibroide", che dovrà essere rimosso quanto prima, sebbene non si tratti di una formazione maligna. La diva ha dichiarato di averlo scoperto dopo una diagnosi della quale non era convinta e che, poi, si è rivelata sbagliata.

L'annuncio di Sharon Stone

Una story, nella quale in poche righe spiega ai suoi followers, più di tre milioni cosa le è accaduto. A seguito di continui dolori fisici, si era sottoposta ad alcuni accertamenti dai quali, però, non era emerso alcun problema significativo, fin quando, dopo nuove analisi non si è ritrovata a dover gestir la notizia di un tumore. Stone racconta di aver ricevuto una diagnosi sbagliata ed esorta le donne a sottoporsi a quante più visite possibili, affinché possano dirsi sicure:

Ho appena avuto un’altra diagnosi errata e subìto una procedura medica sbagliata. Con il peggioramento del dolore sono andata a chiedere un secondo parere e ho scoperto di avere un grosso fibroma che deve essere rimosso. Cercate un secondo parere. Può salvarvi la vita.

Sharon Stone operata di tumore ed emorragia cerebrale

Il fibroma, come dichiarato dall'attrice, dovrà essere rimosso quanto prima, e saranno necessarie almeno quattro o sei settimane per rimettersi completamente in sesto dopo l'operazione. Non è la prima volta che Sharon Stone si trova a dover affrontare questa trafila, nel 2001 infatti fu operata per rimuovere alcuni tumori, benigni, scoperti dopo un ingrossamento di varie zone linfatiche e dopo essersi sottoposta a test cancerogeni, le fu confermata la diagnosi. In quello stesso anno, poi, fu colpita anche da un'emorragia cerebrale, per la quale stava rischiando la vita. Dopo un lungo ricovero e tre anni difficili, la diva riuscì a riprendersi del tutto: "Mi sono svegliata scoprendo cosa era successo e poi ho dovuto imparare nuovamente a camminare, ascoltare, scrivere, parlare, ricordare e tutto da capo. Ho pensato che sarei morta per molto tempo anche dopo essere tornata a casa".