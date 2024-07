Sharon Stone: “Dopo l’ictus che mi ha colpita, sul conto mi sono spariti 18milioni di dollari”

video suggerito

La vita di Sharon Stone è cambiata totalmente dopo l'ictus che l'ha colpita nel 2001. L'attrice di Basic Instinct, 66 anni, si è allontanata dalle scene per alcuni anni a causa di una emorragia cerebrale durata nove giorni, che le ha causato gravi problemi di salute. Intervistata da The Hollywood Reporter, la star ha spiegato come per via della malattia si sia trovata senza risparmi, oltre ad aver cambiato totalmente il suo modo di pensare.

"Dopo l'ictus ho perso tutti i miei risparmi"

Per via dell'ictus che l'ha colpita 23 anni fa, Sharon Stone è stata lontana della scene per 7 anni, tempo necessario per tornare a stare meglio. "La gente in quel periodo si è approfittata di me", ha raccontato l'attrice nel corso dell'intervista. I suoi risparmi, infatti, erano del tutto spariti o intestati a qualcun altro: "Avevo risparmiato 18 milioni di dollari grazie a tutto il mio successo, ma quando ho iniziato a stare meglio e sono tornata a controllare il mio conto in banca, erano tutti spariti. Il mio frigorifero, il mio telefono: tutto era a nome di altre persone. Non avevo più soldi". Ad oggi la star non sa di preciso cosa sia accaduto, ma è convinta che le persone si siano approfittate di lei.

Come è cambiata la vita di Sharon Stone dopo l'ictus

Sharon Stone aveva raccontato di avere una disabilità e, per questo, di non venir ingaggiata in nuove produzioni. Le sue condizioni di salute sono cambiate a causa dell'ictus avuto nel 2001: "Ho avuto un'esperienza di morte e poi mi hanno riportata indietro. Un monaco buddista mi ha detto che mi ero reincarnata nel mio stesso corpo". L'attrice racconta che anche i suoi sensi sono cambiati, tra cui la vista e l'olfatto: "Non ho potuto leggere per un paio di anni. Molte persone pensavano che sarei morta".