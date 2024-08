video suggerito

Sharon Stone e la foto con l’occhio nero: “Questo viaggio è stato duro ma io lo sono di più” Una foto postata da Sharon Stone su Instagram sta facendo discutere. Lo scatto mostra l’attrice che esibisce un vistoso occhio nero. “Questo viaggio è stato duro ma io lo sono di più+”, ha scritto la diva nella didascalia del post. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un occhio nero sfoggiato con apparente naturalezza sui social ma senza alcuna indicazione che spieghi come se lo sia procurato. È accaduto con Sharon Stone che ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae all’interno di un ascensore. Sul viso il segno di un enorme livido intorno all’occhio e nella didascalia la frase: “Questo viaggio è stato duro ma io sono più dura”. L’attrice non aggiunge alcun altro dettaglio che aiuti a chiarire il motivo dello scatto e, soprattutto, dell’evidente infortunio. Si tratta di una denuncia nei confronti di un soggetto misterioso o di una provocazione?

Il silenzio dei portavoce di Sharon Stone

Nemmeno i portavoce dell’attrice, interpellati da People, hanno spiegato il motivo che ha spinto l’attrice a pubblicare la foto in questione. Stone si trova in vacanza in Turchia, come lei stessa ha spiegato in una serie di foto successive. “Se qualcuno sta considerando la Turchia per una vacanza, questo è il cortile della mia camera d'albergo”, ha scritto successivamente, pubblicizzando la camera del suo hotel.

Le vacanze in Europa di Sharon Stone

Stone, nel corso delle ultime settimane, sta girando l’Europa. Qualche settimana fa, l’attrice si trovava in Costa Azzurra dove ha partecipato a un gala. Successivamente, è volata in Sicilia per partecipare al Festival del cinema di Taormina dove ha ricevuto un premio alla carriera. Subito dopo, insieme al figlio 19enne Laird (che a breve comincerà a frequentare una scuola di medicina) si è spostata a Roma, città che a novembre 2024 ospiterà la sua mostra di quadri. L’attrice, che negli ultimi anni ha scoperto una passione per la pittura, allestirà un’esposizione dei suoi dipinti all’Ara Pacis. La scelta di esporre in Italia non è casuale: l’attrice di “Basic Instinct” non ha mai nascosto la sua passione per il Belpaese.