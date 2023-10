Sharon Stone: “Ho una disabilità, se non dormo 8 ore di seguito rischio crisi epilettiche” Sharon Stone ha raccontato a People la sua vita oggi, segnata dall’aneurisma che l’ha colpita nel 2001 e per il quale ha rischiato di morire. Oggi è fiera di se stessa, ma ha rivelato: “Ho una disabilità, per questo non vengo ingaggiata. Ho bisogno di 8 ore di sonno ininterrotto perché i miei farmaci per il cervello funzionino”

A cura di Gaia Martino

Sharon Stone in una lunga intervista a People.com racconta come sta oggi, a distanza di circa 20 anni dall'aneurisma che la colpì e per il quale rischiò di morire. "Per molto tempo ho voluto far finta di stare bene" ha raccontato prima di svelare di aver bisogno oggi di dormire almeno 8 ore al giorno per non correre il rischio di avere attacchi epilettici. "Sono disabile, per questo non vengo facilmente ingaggiata".

La confessione di Sharon Stone

"Ho bisogno di otto ore di sonno ininterrotto perché i miei farmaci per il cervello funzionino, in modo da non avere crisi epilettiche. Ho una disabilità, e per questo non vengo facilmente ingaggiata oggi. Queste sono le cose con cui ho avuto a che fare negli ultimi 22 anni, e ora ne parlo apertamente". Così Sharon Stone ai microfoni di People.com ha parlato delle conseguenze del drammatico malore che l'ha colpita nel 2001. All'inizio del recupero "balbettavo, non vedevo correttamente", e soffrì anche di perdita di memoria per un lungo periodo.

"Persi tutto, tutte le cose che formavano la mia identità"

Così Hollywood smise di chiamarla. "Ho perso tutto, i miei soldi, la custodia di mio figlio, la carriera. Ho perso tutte quelle cose che ritieni siano la tua vera identità, la tua vita" ha raccontato a People. Oggi sente di non aver recuperato la maggior parte delle cose che ha perso – "Non ho mai recuperato la maggior parte di ciò", ha aggiunto – ma "ho raggiunto un momento in cui penso che va bene così, in cui riconosco di essere a posto".

La celebre attrice ha spiegato di aver trovato il coraggio di raccontare la sua storia oggi che si sente "fiera di se stessa" e dei risultati raggiunti.