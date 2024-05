video suggerito

"Lasciala andare!", l'appello dell'avvocato di Angelina Jolie a Brad Pitt La lite infinita tra Angelina Jolie e Brad Pitt. Ora l'appello pubblico dell'avvocato di lei all'attore: "Lasciala andare! Basta così!".

Tra Angelina Jolie e Brad Pitt è una lite infinita. L'avvocato di Angelina Jolie, Paul Murphy, ha fatto un appello pubblico all'ex marito, chiedendo all'attore senza mezzi termini di lasciarla andare: "Lei aspetta il giorno in cui lui sarà finalmente in grado di lasciarla andare". Tra le accuse che il legale difensore dell'attrice ha rivolto all'attore di Troy anche quella di cercare di "oscurare" mediaticamente sua moglie.

"C'è stata una vergognosa copertura sui suoi abusi"

Paul Murphy sostiene anche che gli ultimi scontri legali relativi a un accordo economico tra le due parti per la vendita di una parte dei vigneti in Provenza, siano il frutto di una "vergognosa copertura sugli abusi su di lei". Paul Murphy parla di un uomo che cerca ancora di avere "potere e controllo su di lei". Le quote del vigneto di Angelina Jolie sono state invece vendute al miliardario Yuri Sheffler del gruppo Stoli. L'appello segue una dichiarazione di un ex guardia del corpo presentata presso la Corte Superiore di Los Angeles che aveva dichiarato che Angelina Jolie voleva creare spaccature tra Brad Pitt e i loro sei figli. Secondo una fonte vicina al Daily Mail questa guardia del corpo, di nome Tony Webb, è da tempo "sul libro paga di Pitt e lavorava per la stessa squadra di sicurezza i cui altri membri sono rimasti sulla pista a Los Angeles e hanno chiuso un occhio sulle azioni di Pitt quel giorno".

I tre figli maggiori non hanno più rapporti con Brad Pitt

Sul Daily Mail leggiamo che i tre figli maggiori, ovvero Maddox, Pax e Zahara, non hanno più rapporti da molto tempo con Brad Pitt. In un lungo post su Instagram, Pax chiamo suo padre "un coglione di classe mondiale" e "un essere umano terribile" che faceva "tremare di paura". Brad Pitt non sta più cercando, infatti, di avere ragione sulla causa legale relativa all'affido dei figli.