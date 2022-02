Dove si trova e quanto vale Château Miraval, la tenuta che Brad Pitt e Angelina Jolie si stanno contendendo Brad Pitt ha fatto causa ad Angelina Jolie per aver venduto la sua parte di Château Miraval, dove si sposarono nel 2014, una tenuta da sogno con vigneti e uliveti.

A cura di Clara Salzano

Brad Pitt ha fatto causa ad Aneglina Jolie per aver venduto la sua parte di Château Miraval

Brad Pitt ha fatto causa ad Aneglina Jolie per aver venduto la sua parte di Château Miraval è la notizia del momento. La nota attrice sembra abbia ceduto le quote dell'ex marito all'oligarca russo Yuri Shefler all'insaputa di Brad Pitt. Lo Château Miraval oggetto della discordia è un castello con vigneto che si trova a Correns, una delle zone più belle della Provenza, nel sud della Francia. In questa meravigliosa tenuta nel 2014 la coppia di Brangelina celebrò anche il loro matrimonio dopo averla comprata per 55 milioni di euro.

Il castello con vigneto di Angelina Jolie e Brad Pitt

Dove si trova lo Château Miraval

Château Miraval è una tenuta 500 ettari, di cui 50 dedicati a vigneto. Sulla sua superficie insiste un castello che oggi è un resort con trentacinque esclusive stanze circondato, oltre che da vigneti, da estesi giardini, fontane, antichi acquedotti, un laghetto e c'è persino una cappella dove è stato celebrato il matrimonio di Brad Pitt e Angelina Jolie.

La tenuta Miraval

Il resort del castello comprende un centro benessere con idromassaggio, una piscina coperta, la palestra e c'è anche una sala di registrazione. Lo Château Miraval è stato infatti precedentemente di proprietà del pianista jazz francese Jacques Loussier che creò qui uno studio di registrazione nel 1977 invitando artisti come Sting, i Cranberries e i Pink Floyd a registrare i propri album.

Una veduta del caveau dello Chateau Miraval

Quanto vale la tenuta della discordia tra Brad Pitt e Angelina Jolie

Il castello con i suoi magnifici vigneti oggi vale anche di più di quanto fu pagato da Brad Pitt e Angelina Jolie (55 milioni di euro). Lo Château Miraval oggi è famoso per la sua produzione di vini bianchi e rosé tanto da essere considerato uno dei primi 500 produttori di vino di Francia. Si producono milioni di bottiglie di vino ogni anno a cui si è aggiunta anche la produzione di olio d'oliva.

Il vino Miraval

La tenuta Miraval è caratterizzata da una serie di terrazzamenti in pietra che seguono l'orografia del terreno e sono coltivati ad ulivi. Gioiello della proprietà è l'immensa cantina di Miraval, costruita nel 1850 da Joseph-Louis Lambot , l'inventore del cemento armato che era il proprietario della tenuta de La Celle adiacente a Château Miraval.