Travolto in monopattino da un'auto all'incrocio, 15enne muore nello schianto a Torino Il dramma nel pomeriggio di domenica in corso Venezia all'altezza dell'incrocio con via Breglio. L'adolescente ha sfondato il parabrezza della vettura ed è stato sbalzato a distanza di metri. Soccorso dal 118, è morto in ospedale.

A cura di Antonio Palma

Tragedia in strada a Torino dove un ragazzo di 15 anni è morto tragicamente dopo un terribile schianto con un’auto mentre si trovava a bordo di un monopattino. Il dramma nel pomeriggio di domenica in corso Venezia, all’altezza dell’incrocio con via Breglio. Un impatto brutale che lo ha scaraventato violentemente sull’asfalto senza dargli scampo. L’adolescente ha sfondato il parabrezza della vettura ed è stato sbalzato a distanza di metri dove è rimasto esanime.

Fin dall’arrivo dei primi soccorsi del 118 sul posto, le sue condizioni erano apparse gravissime e disperate. Stabilizzato e trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco, purtroppo il 15enne non ce l’ha fatta. I medici hanno provato di tutto per salvarlo ma purtroppo troppo gravi erano le ferite e si sono dovuto arrendere dichiarandone il decesso nella serata di ieri 22 giugno quando il suo cuore si è fermato per sempre.

Il ragazzo era stato ricoverato in coma nel reparto di rianimazione ma è morto poche ore dopo senza mai riprendere conoscenza. Sul luogo dell’accaduto è accorsa anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dello schianto mortale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora da confermare, l’auto viaggiava lungo corso Venezia mentre il giovane a bordo del monopattino arrivava da via Breglio quando è avvenuto l’impatto. Non è chiaro chi avesse la precedenza al momento dei fatti. La persona alla guida dell’auto si è comunque fermata subito a soccorrere il quindicenne chiamando il 118 e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.